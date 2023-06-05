為協助產業用水無虞，高市府水利局將擴增鳳山水資源中心再生水產量，圖為RO機組。（高雄市水利局提供／林瑞益高雄傳真）

高雄市的水情目前是橙燈減量供水，為協助產業用水無虞，高市府水利局將擴增鳳山水資源中心再生水產量，由每日4萬5000噸提升至5萬200噸，讓未來面臨水情嚴峻時，高雄能有更多水源可彈性調度。

高雄市水利局說，高市府於2016年起即率全國之先啟動興辦全國第一座再生水廠——鳳山水資源中心，如今市府與民間機構積極推動鳳山水資源中心再生水擴廠工程，預計增購UF、RO及再生水送水機組各1組，以提升產水量給臨海工業區用水廠商，並預計於2024年第1季完成，再生水產量每日可再增加5200立方公尺。

再生水是新興水源，可為產業開發注入活水，也增加市府水源彈性調度及用水可靠度，創造多元化的水資源都市。

水利局指出，這次鳳山水資源中心擴廠，原依環境影響評估預定供應至高雄市和發產業園區使用，但考量興建輸、配水管線所需成本及相關推動施工期程冗長，且沿途管線施工期間易造成民眾不便等諸多因素，經協調新擴充的再生水由臨海工業區廠商使用，和發產業園區廠商補足用水差價，以滿足和發產業園區環評承諾事項，共創雙贏。