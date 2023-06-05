新竹市產官學合作好消息！國立清華大學5日舉辦「水清木華永續頭前溪」論壇，在副市長蔡麗清見證下，清華大學與富邦人壽聯手合作認養頭前溪舊港島區段，共同成為守護新竹母親河「頭前溪」水體的合作夥伴，攜手實踐永續頭前溪的目標。

蔡麗清表示，頭前溪是新竹的母親河，為保護其流域水體水質，市長高虹安特別指示環保局強化4項作為，包括訂定法令加嚴水質管制、透過現地處理設施淨化水質、推動公共汙水下水道接管處理生活汙水、積極促進公私協力守護河川水質。

這次清華大學以學術方式，注入專業知識，並以「守護環境、改善水質、擴大參與、永續教育」4大行動宣言，與市府攜手探討水質管理和守護，相信透過合作夥伴關係的建立，將跳躍更大的守護級距，邁向河川永續發展目標。

環保局長江盛任指出，推動公私協力守護水體一直是市府重要的任務，水環境巡守隊更是重要的力量，新竹市目前水環境巡守隊由33個隊伍589位夥伴組成，從陸地延伸到海洋，從社區擴展到學校和企業，重視環保積極參與河川巡守、水質監測和淨溪等守護行動，共同打造全民綠生活，以落實節能減碳與聯合國永續發展目標SDG6環境品質、SDG11永續城市。

環保局同時表示，水環境巡守隊自2003年成立以來，隊伍逐年成長且型態多元，整體巡守河川範圍涵蓋率達90％，這次加上清華大學與富邦人壽合作夥伴的力量，新增認養頭前溪舊港島區段，擴展守護面向，包含水質與底泥調查、河川廢棄物調查研究、AI影像辨識技術導入，展現更多元、更豐碩的成果，讓水體環境變得更美好。

市府也歡迎民眾和各界加入水環境巡守合作夥伴，一起為河川潔淨努力，讓守護水體環境的行動深化成為生活日常，共同守護河川水體水質和生態環境，讓新竹市成為宜居、親水與永續水環境的標竿城市。