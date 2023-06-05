後龍國小扯鈴隊精湛演出。（苗栗縣政府提供／李京昇苗栗傳真）

苗栗縣政府成立國際教育資源中心，在縣內各級學校推動國際教育課程，5日在苗栗縣後龍國小舉辦台日交流體驗活動，由苗栗縣信德國小等4所國小師生，扮演日本外賓，讓後龍國小學童學習如何接待外賓與交流。

苗栗縣長鍾東錦繼3月率領教育處長及20位校長至新加坡出國考察，緊接著鼓勵各校申請學校本位國際教育精進計畫（SIEP）計畫，今年暑假包括公館國中至新加坡參訪、蟠桃國小到菲律賓海外交流等，強化推動國際教育。

苗栗縣國際教育資源中心主任、公館國中校長方麗萍說明，帶動苗栗縣各國中小都推動在地國際化，110年與新埔國小合作推動「海好有你」課程、111年與蓬萊國小合作「仙境奇緣」課程，兩學校分別利用在地文化元素與國際緊密搭配。

方麗萍表示，今年擇定後龍國小規畫「龍是你啦」課程，主要原因為該校長達10年與日本小學進行國際交流，相關課程與活動建置已經非常完整，因此連結信德國小、大同國小、建國國小、蓬萊國小，提升5校師生國際視野，也作為學校「在地國際化」的最佳課程模組，期許更多的學校在課程與教學上能與世界接軌，涵養苗栗學子成為未來的國際人才。

5日「龍是你啦」國際教育課程在後龍國小活動中心登場，直接將日本文化搬到後龍國小，從日本歌曲桃太郎、各校妝點日本文化特色、日本美食，到認識後龍在地特產、體驗扯鈴，讓參與學生體驗台灣與日本文化的異同，為即將蓬勃發展的各校國際交流做最佳準備。

苗栗縣長鍾東錦一早前往後龍國小關心5校合作的國際教育課程，苗栗縣議會議長李文斌、議員林寶珠、後龍鎮長謝清輝等人也到場與孩童同樂，欣賞後龍國小精采絕倫的扯鈴表演，絢爛燈光結合扯鈴技術，讓現場觀眾目不轉睛、驚呼連連，隨後更與孩童唱跳「桃太郎」將氣氛炒熱至最高點。

鍾東錦表示，日本與台灣地理位置接近，民俗文化相近，而後龍國小與日本福岡那珂南小學校簽訂「姊妹校宣言」，至今交流長達12年，除了交流彼此的文化，讓孩童增廣見聞以外，更是能接觸學習日本語言，鼓勵孩子多學語言，因為多一種語言就像多一隻手，將來若要與日本商業往來或是交朋友，都能派上用場。

鍾東錦也強調，後龍國小扯鈴隊的演出讓他感動不已，教練指導加上同學們努力的練習才能展現如此撼動人心的表演，希望每位孩童都能認真讀書培養技能並且養成閱讀的好習慣。

苗栗縣國際教育資源中心指出，這次以後龍國小日本交流及結合校本在地國際化課程，透過文化世界暢行無阻-飛機大賽，從交通工具課程發展出紙飛機大賽，飛向世界；而世界冠軍扯鈴體驗-從後龍國小校本課程出發，舞詩藝鈴龍成為小小扯鈴高手；桃太郎唱跳及日本、後龍美食體驗，以結交學伴的形式，建立彼此的友誼，讓縣內國小學生體驗屬於後龍國小國際交流課程，不用出國，也能感受濃濃的日本風味與後龍在地特色。