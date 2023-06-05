外送平台興起，一名女網友表示，上周四用外送平台點餐，沒想到結算後餐點是125元、外送費116元，外送費貴得嚇人，讓她決定自己出門買，多數網友也認同外送費真的愈來愈貴了，但也有眼尖的人發現，她的外送費旁邊多一個「閃電符號」，是系統強制開啟的設定，代表為特殊時段，此時外送費就會暴增。

原PO近日於臉書社團《爆怨公社》指出，上周四（1日）早上，使用外送平台叫餐，餐點金額是125元，但外送費卻高達116元，總金額241元，讓她傻眼立刻關掉平台說，「不叫了！自己去買」。

原PO的外送費高達116元。（圖／翻攝自爆怨公社）

貼文引起網友共鳴，紛紛留言說，「哇賽，現在外送要那麼貴？」、「外送費116元，搶劫？」、「有時候看到外送費，真的乾脆自己去好了」、「外送費 我都可以吃一餐了」、「看到運費，就是我減肥的動力」。

有眼尖網友發現原PO的外送費旁邊多一個「閃電符號」，「閃電」是系統強制開啟，這時的外送費會暴增，就算只有短短幾百公尺的路途，外送費也會飆到120元；另也有人說原PO叫外送的時段是颱風天颳大雨的天氣，屬特殊時段，這時在外接單的外送員較少，外送費就會提高。