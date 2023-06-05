周一日經225指數收盤大漲693.21點或2.20%，為32217.43點，創下自1990年7月以來的最高收盤點，並錄得自1月18日以來的最大單日漲幅。東證一部指數升37.09點或1.70%，為2219.79點。

Tachibana證券研究部總經理Shigetoshi Kamada說，市場受到上周五美國股市上漲的支撐，此有助於讓資金流入日本的風險資產。

由於日本央行預計將維持超低利率，日本股市的表現比美國股市更為有利。因此當美國股市上漲之時，沒有理由不買日本股票。

日本央行將於6月15日開始為期兩天的會議。

Kamada說，日本企業持續提高股東回報的努力。也提振了市場情緒。

在個別股票當中，優衣庫母公司迅銷(Fast Retailing)大漲3.86%。晶片製造商愛德萬測試(Advantest)長3.38%。機器人製造商發那科(Fanuc)漲4.53%。

晶片製造商最初追蹤了費半指數的下跌，但是後來逆轉了跌勢。東京威力科創升0.75%，Screen控股漲1.9%。

交易所33個板塊，除了1個，其餘皆上漲。機械類股上漲3.12%，領漲最多。