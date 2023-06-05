商標是表彰商品或服務來源，同時也是目前市場與經濟走向的指標，正當全球都積極努力將發燒中的地球搶救降溫至原有綠色大地，除了技術面的介入，智慧財產權中的商標，同樣也是這場淨零賽局中重要的一環，吸引許多大企業品牌進行減碳布局。

智慧局完成之分析報告係參考歐盟智慧財產局對歐盟綠商標之研究，以商標申請所採用的「商品服務尼斯分類（Nice Classification）名稱」篩選過濾，進一步彙整轉換為「能源產品」、「運輸」、「節約能源」、「再利用/回收利用」、「污染控制」、「廢棄物管理」、「農業」、「環保意識」、「氣候變遷」等9大類、35小類的綠色商品，並分析綠商標占該類商標申請量的比例，提供業者進行綠色商標布局及因應國際氣候變遷及淨零排放策略之參考。

分析報告指出，近十年來我國綠商標占所有商標申請總量的比例約15%，整體觀察，前期(2013~2015年)平均約為12.41%；中期(2016~2019年)平均約為14.72%；後期(2020~2022年)平均約為15.87%，維持成長趨勢，顯示業者越來越重視綠商標布局。另按綠色產品九大類別群組之百分比分布狀況來看，前三大依序是「節約能源」、「污染控制」、「能源產品」，其總量占綠商標申請量八成以上，可見產業商標布局係以該三大領域為重心。

智慧局表示，綠商標之申請量，我國籍申請人位居第一，其次依序為中國大陸、日本及美國。中國大陸在運輸、節約能源、污染控制、廢棄物管理方面的領域表現亮眼，而日本除了節約能源、氣候變遷之外，各大類均位列前三名，美國在能源產品、節約能源、再利用/回收利用、環保意識、氣候變遷方面則有良好的表現。

另外，按九大群組各大類前三大申請人之排行，可發現統、美國蘋果公司及開曼群島商阿里巴巴集團控股有限公司多次於排行榜中重複出現，堪稱我國綠商標申請之大戶。特別的是，「能源產品」、「節約能源」、「廢棄物管理」三大領域的前二名均由統一公司、美國蘋果公司所囊括。尤其是統一公司，除了第二、七大類之外，於各大類均擠進前三名，可見該企業努力深耕臺灣及推動淨零碳排的決心。