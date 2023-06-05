男子李佳修去年酒駕競速狂飆撞死24歲王姓駕駛，檢方起訴後，成為台北地方法院首件國民法官審理的案件，由於李的羈押期將屆，台北地方法院裁定，從6月8日起延長2月，並禁止接見通信。可抗告。

北院認為，李男犯罪嫌疑確屬重大，且有事實足認被告有逃亡、勾串曾姓少年及其他證人之虞，爰依比例原則衡量被告涉犯情節、其犯行對社會秩序與公共利益可能造成之危害程度、國家刑事司法權之有效行使與被告人身自由私益及防禦權受限制之程度，仍有繼續羈押之必要。

22歲的李男去年11月13日晚間和友人到酒店喝酒後，隔天凌晨他酒駕在台北市區狂飆，途經行政院前的忠孝東路地下道時追撞，造成前車24歲王姓駕駛死亡。

員警趕到現場，李竟拉扯員警，嗆員警「不敢開槍」，趕來關心的靜安會成員，也在現場叫囂，員警朝李男大腿連開2槍制伏。警政署長黃明昭痛批黑幫挑戰公權力，非常可惡，刑事局也破獲靜安會操控的詐欺集團。本案經檢方起訴後，成為北院首件國民法官案件。

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