高市議員郭建盟創意發想，請ChatGPT當代議士，公開質詢高雄市長陳其邁如何解決「國安危機」的少子化問題。（柯宗緯攝）

陳其邁答詢也向所有總統候選人喊話，應該逐步邁向0到6歲國家養，減輕家長負擔，須挹注更多資源。（柯宗緯攝）

AI聊天機器人ChatGPT在全球掀起熱潮，高市議員郭建盟創意發想，請ChatGPT當代議士，公開質詢高雄市長陳其邁如何解決「國安危機」的少子化問題，以高雄而言每2年要關3所小學。對此，陳其邁答詢也向所有總統候選人喊話，應該逐步邁向0到6歲國家養，減輕家長負擔，須挹注更多資源。

郭建盟今在總質詢時，播放ChatGPT4.0要求陳其邁重視少子化危機的對話影片，讓AI機器人首度進入台灣議事殿堂與首長對話。郭建盟提及，他日前要求高市府可參考日本岸田首相成立兒童家庭廳，也在高雄成立兒童青年局專責因應台灣生育率世界第2低的危機，當時陳其邁僅短短20秒回覆「參酌各方意見後辦理」，未多作回應。

因此，這次郭建盟特別發想，透過ChatGPT4.0 以資深高雄市民的角色，寫出呼籲陳其邁重視問題的論述文，結果不到30秒就完成一篇「以領袖的格局，面對人口危機，呼籲陳其邁重視，並提出解決方案的文章。

ChatGPT指出，依據內政部的生育數據，台灣每年要關閉14.4所小學，而您所治理的高雄，每2年也要關閉3所，這些數據顯示少子化問題的嚴重性」。陳其邁身為民進黨內握有人事預算實權首長中排名在總統、行政院長後的領導人，應將少子化視為國家層級的危機提出解決方案與願景。

郭建盟表示，AI模型集結全球數位智慧演算後提出的見解，關於人類對少子化問題迫切危機的認知，也是AI在深度學習後對人類的積極建議。AI清楚說明，少子化不是數字遊戲，是攸關國家存亡與世代子孫的議題。

對此，陳其邁答詢時回應，政策要有高度，做事情要接地契解決年輕人問題，過去4年期間，中央政府提出「0到6歲國家跟你一起養」，以自己在地方觀察，應該逐步邁向「0到6歲國家養」。

陳其邁強調，政府應該投注更多資源減輕家長負擔，因應少子化危機，如高市府將囤房稅加碼用於租金補貼、產檢補助坐計程車、孕婦坐計程車去產檢，「市府做得起，還可以努力做」。

陳其邁提到，他只是地方政府首長，在這裡公開喊話，中央地方一起努力來做，各縣市或國家都面臨同樣挑戰，他希望有志總統大位的候選人，必須多點政策解決少子化問題，具體承諾該如何做，讓年輕人減輕負擔，願意生養。

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