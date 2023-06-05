亞大荷花池荷花盛開，吸引大批攝影愛好者取景。（亞大提供／陳淑芬台中傳真）

亞大現代美術館旁阿勃勒盛開，成為民眾夏日踏青、賞花好去處。（亞大提供／陳淑芬台中傳真）

亞洲大學校園夏日花海爭妍鬥艷，除鳳凰花綻放，荷花池各色荷花綻放，環校步道的阿勃勒也盛開，金黃色花朵綿延數百公尺，花瓣隨風灑落猶如「黃金雨」，吸引攝影愛好者來爭搶鏡頭，也是附近居民及遊客踏青、賞花好去處。亞大園藝班班長卓邦義5日指出，接續還有日本紫薇花季，歡迎民眾來感受猶如花園的校園美景。

亞大校園內花木扶疏猶如「花園大學」，尤其夏日各花季登場。卓邦義指出，炎炎夏日，亞大花海爭妍鬥艷，正是賞花好時機，目前校園內鳳凰花、荷花及阿勃勒盛開，接續在亞大現代美術館前的日本紫薇已結花苞，即將盛開。

亞大表示，管理大樓後方的荷花池，各式紅、白、粉紅、紅白、粉白等相間的荷花盛開；在人文學院前、宛如羅馬競技場的體育館，都可欣賞到鳳凰花盛開美景。

目前正是阿勃勒花季，亞大說，環校步道沿路種植200多棵阿勃勒，開滿黃色花串隨風搖曳，綿延數百公尺猶如「黃金大道」；尤其，花瓣隨風灑落宛如下起浪漫「黃金雨」。此外，亞大現代美術館旁也有阿勃勒小徑，都是畢業生拍攝畢業照的熱門取景點。

美麗花海不但吸引攝影愛好者搶拍，還有不少人在大樹下、涼亭寫生，就連教職員也忍不住順手拿起手機捕捉畫面。「真的很美！」早起「追荷」的郭姓攝影愛好者說，亞大的荷花盛開，池畔有柳樹相襯，背景還有阿勃勒、學校建築相呼應，都是很好的拍攝景點。