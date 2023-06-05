桃園市目前仍有多場垃圾掩埋場持續運作，市議員周玉琴說，楊梅區員本垃圾掩埋場舊垃圾未訂出清運時間表，仍持續運進新垃圾，因該垃圾場鄰近住宅，近期出現爆量蒼蠅影響環境衛生，居民苦不堪言，近日相關單位會勘，除要求盡速排出清運時程外，市府環境稽查大隊允諾將加強該區域消毒、除臭工作，並補助附近住戶殺蟲劑與捕蠅紙。

桃園市楊梅垃圾掩埋場垃圾堆積成山，環保局將安排每周清運1300噸垃圾量。（周玉琴提供／呂筱蟬桃園傳真）

楊梅員本垃圾掩埋場近2年愈堆愈高，不僅楊梅地區的垃圾在此堆積，連平鎮的垃圾也會到楊梅暫存，周玉琴指出，垃圾場鄰近社區住宅，18年來垃圾每天堆高，更有平鎮地區的垃圾會運往員本里暫放，無法理解為何垃圾場內舊垃圾未訂出清運時間表，甚至還持續不斷運進新垃圾，市府既然已停止對周邊里民給予相關回饋金，就應停止新垃圾再進場，並盡速把舊垃圾運走，以平息民怨。

員本里長陳奕霖則說，垃圾場距離住家太近，每當要將垃圾運去焚燒或是下過雨後天氣變熱，垃圾經由翻動臭氣沖天，隨風向飄散1公里外是家常便飯，居民除忍受每天的惡臭外，蒼蠅滿天飛居民天天使用捕蠅紙，短短不到1小時就可以看見數百隻蒼蠅死屍，真的令人作嘔，周遭環境品質不佳居民已經快要受不了。

環保局回應，目前榮鼎生質能中心的熱處理單元已開始運轉，楊梅員本掩埋場目前規畫以每周1300公噸將暫置垃圾清除至焚化廠處理，若有處理餘裕量，再視量能增加出場處理量。環境清消部分，將增加周圍地區消毒與除臭頻率以減少民怨，另也針對周遭住戶需要的殺蟲劑與補蠅紙給予補助，並視現地狀況覆蓋紗網避免垃圾隨風溢散，另外針對周遭道路安全部分，已要求清運車輛務必遵守限速，違反者以工作規則懲處。