福基派出所廳舍重建工程今天動土。（苗栗警分局提供／李京昇苗栗傳真）

苗栗警察分局福基派出所廳舍，啟用於1986年7月，迄今已有37年之久，有耐震不足、辦公空間老舊等問題，苗栗縣警察局編列預算，規畫在舊址原地重建，5日上午動土開工，工期約1年，目前派出所搬至公館分駐所聯合辦公廳舍，距離原址只需5分鐘車程，完工後再搬回原址，繼續為鄉親服務。

福基派出所廳舍，經評估需耐震補強且員警辦公空間有限已不敷警政業務推展使用，為提升員警更優質辦公環境，警局在前縣長徐耀昌、縣長鍾東錦及各界支持下，規畫在舊址原地重建。

未來新的辦公廳舍，將設計為地上2層樓建築，樓地板面積約173坪，融合地方特性與現代感風格全新派出所，今天5日吉時動土開工，工期約1年竣工。

苗栗警察分局表示，福基派出所原有辦公廳舍建造迄今已30餘年了，原座落於公館鄉福基村5鄰133號，日前已搬至公館分駐所聯合辦公廳舍（公館鄉館中村大同路181號），繼續為鄉親提供更優質警政服務，繼續做大家好厝邊，離原址只需5分鐘車程。新建工程完竣前，造成鄉親們之不便，敬請見諒。