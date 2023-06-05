新光金控創辦人吳東進。（黃琮淵攝）

新光金控經營權大戰本周五揭曉，新光金創辦人吳東進今天罕見與台新金董事長吳東亮同場，出席吳東亮獲頒台北醫學大學名譽博士會場。對於經營權之爭，吳東進不願多做回應，但難掩喜悅之情，表示他們家有4個博士，「東亮能獲頒榮譽博士，為他感到很高興，是他的榮耀也是家族的光榮」。

吳東進在獲頒台北醫學大學名譽博士後，致詞時表示，雖然新光醫院是他父親吳火獅一手創辦，但在新光醫院正式成立時，父親已經辭世，他提及新光醫院之籌設是大哥吳東進「全力以赴、努力之下，才有了新光醫院的輝煌」，將榮耀歸予吳東進。

新光金經營權之爭白熱化，以創辦人吳東進為首的公司派日前強調掌握三分之二股權，並取得國際投票顧問機構Glass Lewis相挺，不過，現任董事洪士琪組成的改革派，不僅結合台新金董事長吳東亮等勢力，更大勝拿下近4成委託書，吳家兄弟經營權之爭再度上演；雙方各自角力下，吳東進改打「親情牌」，吳家兄弟近日是否和談成關鍵，今日市場更傳出將和平共治，由吳東進擔任集團共主。

吳東進獲邀觀禮吳東亮的名譽博士頒授儀式，今天出席北醫畢業典禮時表示，其實他們家有4個博士，一個是我爸爸在美國獲得的榮耀博士、吳東昇哈佛大學法學博士， 他自己也是國立陽明大學的榮譽醫學博士，25年後今天東亮榮獲醫學博士，是東亮的光榮也是家族的榮耀，大家都很高興。

吳東進也說，今天是北醫的畢業典禮，他祝福所有畢業生們能夠展翅高飛、鵬程萬里，畢業快樂，如果有機會的話，到新光醫院服務的話，他會更歡迎。