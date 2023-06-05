2021東京帕運台灣視障柔道選手李凱琳，6月4日受邀至佛光山惠中寺「未來與希望」講座，以「帕拉林匹克精神-逆光飛翔」為題，分享8歲起傳承「柔道世家」精神，克服遺傳家族性視神經萎縮症合併聽覺受損，及3次參與身心障礙者最高殿堂的帕拉林匹克運動會，為台灣爭光的心路歷程，現場含線上同步聆聽人數計6665人。

李凱琳手持白手杖在中區總住持覺居法師的陪同下步入入場，他與夫婿連自立首先為觀眾示範如何協助視障者的方法，並用影片教大家「護身倒法」保護自己。他表示，學柔道摔人之前，要先學會如何防摔。

講師2021東京帕運台灣視障柔道選手李凱琳（右）在中區總住持覺居法師（左）陪同下，持白手杖入場。（圖／惠中寺提供）

中區總住持覺居法師（右）介紹講師2021東京帕運台灣視障柔道選手李凱琳（中）及他的先生連自立（左）。（圖／惠中寺提供）

李凱琳的柔道世家是從爺爺開始，父親是啟蒙老師，叔叔李青忠曾獲1996年亞特蘭大帕運柔道金牌，也是他國中時的教練。他指出，「柔道是始於禮，終於禮，與夥伴共享『自他共榮』」的競技運動，他因視力及聽力受限，更感謝陪在身邊訓練和一起成長夥伴們的協助，得獎的榮耀是屬於大家而非個人。

李凱琳談及大一時參加廣州亞帕運時，看見國際級各種障別的選手齊聚一堂深受震撼，不論是坐輪椅、肢障、全盲者等障別，彷彿同處在一個特殊的星球，原來身邊的人都一樣，包括自己從來沒有不一樣，一種無形的正能量鼓舞著內心，並對身障運動員的身分有全新的認知，感到備極榮耀。

「日復一日的訓練是日常」，李凱琳生涯3次參加世界帕運的賽事，用了13年的時間訓練、等待比賽，期間還發生多次運動傷害，歷經十字韌帶重建手術和復健及心理建設。他說，「每個當下的決定都在引領你前進人生的方向」。

中區總住持覺居法師（左）贈送結緣品給講師2021東京帕運台灣視障柔道選手李凱琳（右）。（圖／惠中寺提供）

李凱琳表示，每次帕運都代表人生階段不同時期成長的自己，從身體狀態、持續訓練、賽事表現等起伏不定，淬鍊出「如果你沒有繼續堅持的話，你永遠不知道自己可以做到哪裡」。

「相較於奧運，帕運較不為社會大眾所關注」。李凱琳指出，帕運與奧運舉辦時程同步，包括在同一個主辦城市及在奧運閉幕後的一個月內舉行，過去身障者運動員每天就是默默訓練，默默出國比賽，默默回來，但在2021年東京帕運，因自己長年堅持視障柔道比賽而讓台灣被看見，自許是成功的一大步。

柔道之外，李凱琳曾在2015年短篇小說榮獲瀚邦華人文學獎視障組第3名，現也嘗試演講和藝術創作。他說，運動也是一門藝術，在奔跑勇往直前時，可能會忽略沿途美麗的風景，但只要勇於挑戰自我，跨出舒適圈，「人有無限可能，勇敢去做就是突破的開始」。

佛光山普門中學國高中女籃一行20人，特地前來聆聽演講，與講師2021東京帕運台灣視障柔道選手李凱琳（2排左3）大合照。（圖／惠中寺提供）

佛光山普門中學國高中女籃一行20人，在三好體協安排下前來聆聽講座。高二卓承沅表示，同為運動員身分，對於李凱琳受傷復健再奮起的經歷，頗為觸動並感同身受，也與他有共同的願心，「堅持信念，相信自己可以做到，努力往前走」。