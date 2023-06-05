南投縣長許淑華5日主持縣務會議，同意廢止「南投縣日月潭水域載客小船收費標準」，讓搭船收費回歸自由市場與公平競爭機制，由業者依服務、遊艇內裝等自訂價格，並推廣電子票券，希望無紙化為環境永續盡一份心力。日月潭遊艇公會理事長王英生樂觀其成說，將找遊艇業者協議，盼良性競爭提升遊憩品質。

南投縣府觀光處5日在縣務會議提案，「南投縣日月潭水域載客小船收費標準」依《南投縣日月潭水域載客小船營運管理自治條例》訂定，2018年7月公佈實施，該收費標準無益市場自由競爭，提議廢止，為保障消費權益，未來日月潭138艘船舶各業者依法提報營運計畫，如船舶、航班次及票價等，讓遊湖費用回歸市場機制。

日月潭138艘遊艇遊各業者縣府依法提報營運計畫，如船舶、航班次及票價等，讓遊湖費用回歸市場機制。（楊靜茹攝）

許淑華表示，昔日遊客到日月潭搭船遊湖，船家個別進行喊價及銷售，造成惡性競爭，甚至衍生搶客糾紛，因此依法訂立「南投縣日月潭水域載客小船收費標準」，如今日月潭遊艇公會協助及遊艇業者自主管理，削價競爭亂象已改善，5日經縣務會議同意廢止收費標準，回歸業者每年依自治條例向縣府陳報航線、票價等船隊資料，核准後實施，即各家船票不得高於縣府核准價格。

許淑華進一步指出，她擔任立委時曾建議中央補助日月潭船舶業者電子票券整合，縣府已獲得中央補助，建置日月潭（船舶）智慧旅運系統，預計2年內建置完成，未來各遊艇業者推廣電子票券，希望無紙化為環境永續盡一份心力，一步步朝綠色觀光的目標邁進。

王英生認為，廢止日月潭載客小船收費標準，有助於日月潭遊艇業者提供更多元服務，讓業者良性競爭，他將找遊艇業者協議，盼相互良性競爭，提升搭船遊客的遊憩品質。也期待電子票券近快上路，提供旅客更優質的旅運服務。