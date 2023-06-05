塔羅牌老師艾菲爾在臉書上分享12星座6／5～6／9運勢，其中牡羊座能透過工作出差旅行；金牛座喜事上門，但要小心財運不穩定；獅子座可獲得他人送的禮物或吃飯邀請；雙魚座則會把生活重心放在家庭上。

▍牡羊座：

牡羊座本周旅遊運超級旺，但可能是因為工作關係需要出差，建議交通、住宿和文件得事前規劃好，以免影響工作進展；另外，就算是工作的差旅，也需時刻保持好奇心，發掘生活各種有趣的事物，對人生閱歷是一種成長。近期愛情運勢有望點燃熱情，可好好把握。

▍金牛座：

金牛座本周心情會非常輕鬆，生活充滿浪漫和愜意的感覺。有可能與家人團聚，或是家中有喜事上門，讓他們心情充滿希望與正能量。另外，近期財運較不穩定，各種突如其來的破財，讓金牛防不勝防，尤其是家中水電瓦斯的安全需要格外小心，也容易發生家電需要報銷的狀況，使荷包大失血。

▍雙子座：

雙子座本周運勢出現明顯變化，這種期待革新、醞釀變化的心情，是由內而外展現出來的。當內心渴望這種轉型與變化時，透過吸引力法則的推動，生活周遭的各種人、事、物，也將在最近出現改變。當改變出現，將為一成不變的生活中帶來契機。在接受變化與革新的時刻，內心的自信、堅持、魄力和企圖心是重要的致勝關鍵。

▍巨蟹座：

巨蟹座在本周會展現同理心和悲天憫人的胸懷，會特別關注關於宗教、人道、救助、馳援、慈善的各種新聞，也願意挺身而出，為人情溫暖、世界合作做出一份努力。這種宗教家的胸懷和能量，在這一周將大爆發，但要別注意被有心人利用同情心。

▍獅子座：

獅子座在本周運勢超級旺，將會收到他人送的禮物，或邀請他們吃飯聚餐。這是一個生活、工作、事業、休閒都輕鬆舒服的時刻。有家人朋友的陪伴，心情和精神能保持開心愉快。近期有舊情復燃的機會，如果跟前任還有保持連絡，在這個周末可以邀請前任一起共度晚餐或看電影，彼此關心，也是不錯的情感互動。

▍處女座：

處女座本周將會非常忙碌，必須全心全意把專注力放在工作有關的事務上，並且親力親為的聯繫，各個環節都需要謹慎，因為在忙碌時，容易發生疏忽、恍神和注意力不集中的狀況，混亂的局面會延誤工作進度。另外，近期想更換工作的朋友，如果有更好的機會或有更高薪的職務，可好好把握機會。

▍天秤座：

天秤座本周出遊時需注意安全，近期因天氣炎熱，使他們想到海邊、溪邊玩耍，但最近去水邊遊玩最容易發生危險，參加各種水上運動要注意安全與自救防護措施，仔細聽從教練的指示。另外，近期戀愛運超旺，但要小心是不是自己的一廂情願。

▍天蠍座：

天蠍座本周將進入一年之中感受最明顯變化的時刻，關於住宅、工作、家庭、婚姻和人生生涯規畫的轉變，都可能在近期發生。當人生的各種方向都出現變化時，確實會給人一種措手不及的動盪感，但換一個角度思考，有變化、變動，也意味著未來的無限可能。天蠍本來就是越挫越勇、浴火重生性格的人，只要心存正念，懷抱對生命的熱情與勇氣，就可以克服各種挑戰。

▍射手座：

射手座本周需注意健康狀況，特別現在是各種流行疾病發生的高峰期，需經常洗手，出入公共場所時配戴口罩，就可避免呼吸道疾病的感染。另外，近期如果有牙痛問題，要及早就醫。另外，近期因為投資、貸款或買保險，會經常與理財專員打交道，建議在做各種投資之前，需對產品有充分的了解，切勿因為人情關係而拿錢出來。

▍摩羯座：

摩羯座本周生活將平淡幸福，他們喜歡規律且安穩的生活型態，並且把工作效率、事業發展和創造業績當作是生活目標，雖然感覺枯燥乏味，但他們卻覺得很有意義。他們並非只想著維持生活安適，而是藉由努力去改善家人的生活品質，讓生活更有保障，這樣他們就感到非常值得。

▍水瓶座：

水瓶座本周將會覺得2023年是記憶深刻的一年，因為不論是好事或壞事都在今年發生了，而他們需坦然地去接受和面對，在解決問題的當下，需保持著無我的精神，因為無我才能不執著，看淡榮辱得失，現在所經歷的苦難只是一時的，人生一定會迎來撥雲見日的時刻。

▍雙魚座：

雙魚座本周生活重心著重在家庭方面，這時會特別關注家人的身體健康，努力維持家中的整齊清潔，或近期正面臨搬家、買屋的各種變動，總之，最近經常瀏覽家具、設計、裝潢和家電用品的網站，希望可以為家人營造出溫馨舒適的空間。