聯準會負責金融監管的副主席巴爾（Michael Barr）曾提到，該央行已經「仔細考慮」修改對大型區域銀行的規範。

消息人士透露，資本要求的確切數字將取決於銀行業務規模，擁有龐大交易業務的美國銀行巨擘的資本要求預料將調高最多。

高度仰賴例如投資銀行或財富管理業務手續費收入的銀行，可能面臨資本要求大幅度的調升。監管機關規訂銀行業的資本要求，藉此當遭遇潛在衝擊時作為承受和吸收虧損的緩衝能力。