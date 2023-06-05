聯準會負責金融監管的副主席巴爾（Michael Barr）曾提到，該央行已經「仔細考慮」修改對大型區域銀行的規範。
消息人士透露，資本要求的確切數字將取決於銀行業務規模，擁有龐大交易業務的美國銀行巨擘的資本要求預料將調高最多。
高度仰賴例如投資銀行或財富管理業務手續費收入的銀行，可能面臨資本要求大幅度的調升。監管機關規訂銀行業的資本要求，藉此當遭遇潛在衝擊時作為承受和吸收虧損的緩衝能力。
華爾街日報引述消息人士說法指出，美國監管機關即將緊縮對華爾街銀行的規則，預料對資本要求可能平均調升20％，這是因為在爆發一連串中型銀行危機後，監管單位擬強化金融系統的彈性，最快本月就會提出修改方案。
聯準會負責金融監管的副主席巴爾（Michael Barr）曾提到，該央行已經「仔細考慮」修改對大型區域銀行的規範。
消息人士透露，資本要求的確切數字將取決於銀行業務規模，擁有龐大交易業務的美國銀行巨擘的資本要求預料將調高最多。
高度仰賴例如投資銀行或財富管理業務手續費收入的銀行，可能面臨資本要求大幅度的調升。監管機關規訂銀行業的資本要求，藉此當遭遇潛在衝擊時作為承受和吸收虧損的緩衝能力。
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