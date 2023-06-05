「中國紅十字會救護總隊貴陽圖雲關抗戰紀念園」位於貴陽森林公園內。圖雲關的抗戰紀念園的正為這座被譽為「中國抗戰重要節點」的歷史遺址重煥生機。

園區總用地面積3公頃，保留了國際援華醫療隊紀念碑、高田宜墓等，並新建了紀念館、情景再現區以及配套服務設施等。抗戰紀念園建築風格典雅、簡潔大方，展現出了當年抗日軍民的堅毅和不屈精神。而作為抗戰期間的重要據點，圖雲關見證了中國軍民的英勇抗戰歷程，如今的紀念園也以此為主題進行精心設計，以紀念歷史、凝聚民族情感、弘揚民族精神為宗旨，成為抗戰紀念教育的一部分。

國際援華醫務工作者紀念碑。（圖／旺北蹇金津提供）

中國紅十字會救護總隊貴陽圖雲關抗戰紀念館作為圖雲關抗戰紀念園的核心主體，於今年1月12日正式開館。館內共有5個展廳，陳列著中國紅十字會救護總隊的歷史文化資料、圖片、衣物等相關展品，是社會各界銘記歷史、緬懷先烈的重要場所及紅十字文化傳播、紅十字運動研究的新平台和代表貴州省的一個重要地標。

紀念館內紀念先輩英烈的紀念牆。（圖／旺北蹇金津提供）

紀念館內紀念先輩英烈的紀念牆。（圖／旺北蹇金津提供）

每天都有很多遊客前來此處，重溫救護總隊在抗戰時期的戰地救護歷程和6年烽火硝煙中的紅十字歷史。紀念園的建設意義，不僅僅是對歷史的回顧和弘揚，也是向烈士們表達對他們獻身精神的敬意。並且期望後人都能銘記歷史，並珍視和平、弘揚民族精神。