沙烏地阿拉伯能源部發布聲明，宣布沙國自7月起每日產量將從5月份的約1000萬桶調降至900萬桶，創下多年來最大的調降幅度。受此激勵，周一亞洲早盤，布蘭特原油期貨價格曾漲2.29美元或3%，報每桶78.42美元，盤初最高升至每桶78.73美元。美國期油曾漲2.27美元或3.2%，報每桶74.01美元，盤初最高漲至每桶75.06美元。

目前國際油價漲幅收斂，布蘭特期油漲1.5%，美國期油漲1.6%。

沙國自願大砍產能，是基於含俄羅斯在內之OPEC+主要產油國所達成的全體協議，即限制供油至2024年以提振低迷的油價。

RBC Capital分析師Helima Croft出具報告指出，沙國在履行減產方面的記錄良好，因此我們預期市場在7月就會見到這個每日整整100萬桶的單方面減產，這幾乎是去年10月以來OPEC+實際每日減產規模的兩倍之高。

分析師認為這意味著供應可能更為吃緊，並使每桶70美元成為油價「地板」，但沙國的減產不太可能立即使油價大漲，因為庫存去化還需要時間。

澳洲聯邦銀行（Commonwealth Bank of Australia）分析師Vivek Dhar出具報告指出，沙烏地阿拉伯透過減產防止油價跌得太低，我們認為石油市場可能在今年晚些時候陷入短缺，預期到2023年第四季，布蘭特期油價格將升至85美元/桶，即使將中國需求復甦乏力納入考量。

高盛預估到2023年12月油價將來到每桶95美元，「適度看漲」的OPEC+會議部分抵消了這個預測的看跌風險，這些可能的利空因素包括俄羅斯、伊朗和委內瑞拉的供應比預期強勁，以及中國的需求意外疲弱。

澳盛銀行則表示，如果聯準會暫停升息且總經方面的阻力緩解下來，下半年原油供應料將嚴重吃緊，油價大漲的可能性大幅升高。因為相信沙國和石油輸出國組織（OPEC）會在市場遇到任何阻礙時提供支持，投資人可能增加看漲的押注。澳盛銀行維持到年底時布蘭特期油每桶升至100美元的預測不變。但報告也指出，在現貨市場出現供應緊縮的跡象前，短期內油價漲幅可能受限。