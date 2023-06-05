財團法人臻鼎教育基金會優良學生獎助學金，今天舉行頒獎典禮，有573名學生獲獎，共發出594萬獎助學金。（桃園市教育局提供／陳夢茹桃園傳真）

財團法人臻鼎教育基金會優良學生獎助學金於2021年起設立，響應市府推動技職人才培育，頒發最低1萬元、最高5萬元的高額獎助學金，今天總有573名學生獲獎，共發出594萬獎助學金，近3年來累計發出高達1700萬元。

教育局表示，臻鼎科技集團在追求企業永續發展的同時，也不忘善盡企業社會責任，自2021年起和市府合作設立「財團法人臻鼎教育基金會優良學生獎助學金要點」，共同努力培育桃園市的人才。今年選出技職學生獎學金304名、技職學生助學金201名及特殊表現學生獎學金68名，總計573名學生獲獎，一共發出獎助學金594萬元整。

「3年來頒發近1700萬元！」教育局說，這3年內有超過千名優秀技職學生受惠，除了今年發出的594萬元以外，再加上前年及去年分別頒發507萬元及588萬元的獎助學金，3年合計發近1700萬元，期許獲獎學生在往後求學路上，能懷抱自信、充滿希望，並且能抱著感恩與珍惜的心好好利用獎助學金。

新興高中學生陳威霖於111學年度全國高級中等學校工業類學生技藝競賽飛機修護獲得第3名，這次榮獲臻鼎獎助學金-特殊表現學生獎學金2萬元整。陳威霖分享，相當感謝桃園市為學生設立的這項獎學金制度，這對學生來説是學習熱忱上的一種激勵與鼓舞，且能資助貧困自强的學子繼續學業，深切感受到市府的溫暖，還有國家對學生寄予的希望與期待。

教育局補充，桃園是六都中最年輕及人口數正成長的城市，在教育政策中有4項重要使命，包括數位科技、雙語國際、創新永續及人文友善，期盼透過「市府給力、公平照顧」的施政減輕家長負擔，顧好桃園下一代，並推動落實各項教育政策，同時也期盼未來有更多企業共襄盛舉，一同培育桃園在地學子。