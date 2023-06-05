徐若瑄、黃子佼首度一同主持節目。（陳俊吉攝）

徐若瑄（左）出道的選秀節目，正由黃子佼主持。（陳俊吉攝）

《未來少女》將於7月底首播。（陳俊吉攝）

FEniX家齊（左起）、木木、「少女製作人」徐若瑄、「少女主理人」黃子佼。（陳俊吉攝）

依沛（前排左起）、名慧、張瑄、采婕、紫嫣（後排左起）、Emma、陳婉若、力安、雨璇、郭郭。（陳俊吉攝）

依沛（左起）、名慧、紫嫣、Emma、力安、雨璇、郭郭、張瑄、采婕。（陳俊吉攝）

黃子佼、徐若瑄、詹仁雄今（5日）出席《未來少女》首錄記者會，這是詹仁雄繼《原子少年》後再投資8千萬所要打造的女團選秀節目。本次由6家經紀公司推出參賽組合，其中「黑曜精靈」為星光瑞瑞董事長陳婉若統籌，由依沛、名慧、張瑄、采婕、紫嫣、Emma、力安、雨璇、郭郭9人組成，依沛、張瑄、采婕、Emma、力安、雨璇、郭郭更是伊林璀璨之星選出，實力優異。

「少女主理人」黃子佼及「少女製作人」徐若瑄表示，2人在節目中不是主持人，不會對選手進行評分、淘汰，「我們不會在選手面前給他們壓力，而是到後台跟選手對話，跟以前的距離感不一樣，我們比較像給予資源、創意的角色」。

很巧的是，徐若瑄是在黃子佼主持的選秀節目出道，黃子佼說：「從她出道第一天我就認識，在她14歲的時候，她那時候是節目冠軍。經過了30幾年，希望現在的我們也能成為伯樂。」

這次是黃子佼與詹仁雄暌違近10年再次合作，黃子佼坦言在他與小S分手後，屬於「偉忠幫」的詹仁雄不好再找他製作節目，但2人私下還是保持聯絡，這次會點頭主持，也是被詹仁雄投資節目的誠意給感動，「他不用花太多錢在我們身上，多照顧選手就好，據我所知，這次每首表演歌曲都是原創」。

詹仁雄也說，「我跟佼佼一直很好，他還是我第一個製作節目的主持人，我那時開了一個很不可思議的價格，他有點像在做公益，我們也從那時候變成很好的朋友，常常跟他的前任一起出去玩」。

首度主持選秀節目的徐若瑄，則感動的說：「少女們每一天都沒日沒夜的拍攝，一定要支持，陪著少女走過這段路真的很有意義，像我小時候身邊有小燕（張小燕）姊的陪伴，這份溫暖我也想感動別人」。

徐若瑄還向選手們溫暖喊話，千萬不要因為沒排到C位就感到失落，「把自己事情做好比較重要，因為不知道未來會發生什麼，把握當下每個機會。像拍攝《孤味》時，淑芳阿姨是C位，我們其他身為綠葉的角色也很重要，尋找自己的特色，一定會有人看見你，也一定會發光發熱。」

總製作人詹仁雄今被問到對《未來少女》是否有禁愛令？他先是笑說會讓談戀愛的選手減少鏡頭，再表示因為現在網路發達，很多選手在參賽前就在Dcard上被爆料，「正常交友是可以，但還是希望不要」，言下之意還是不希望選手們因為談戀愛耽誤工作。他也說，這次很多選手普遍未成年，所以爸媽都管教嚴苛，讓他放心許多。

徐若瑄這次返台錄影，將與7歲兒子Dalton分開，她表示每次工作前都會替兒子安排滿滿的行程，「他知道是媽媽幫他安排的行程後就很有安全感，我每次出遠門都會麻煩表妹飛過去幫我照顧，他們2個感情很好」，她也提到，過去分開工作時，兒子都會因為捨不得大哭，但隨著小孩漸大，慢慢懂得學習分離，也從哭10天到現在只會難過1天。