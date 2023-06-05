一名男子用手摸女姓友人臀部說，「很暖，像暖暖包」，還大力打她臀部表示「小時候被打屁股會哭，長大之後被打屁股會濕」，台北地院認定他構成性騷擾罪，判刑2月，他另以手機偷拍部分，判刑2月，合併執行可易科罰金之刑3月。可上訴。

判決指出，歐陽姓男子在今年1月17日獲被害人同意借住她租屋處，但他以左手緊貼她右邊大腿根部與臀部位置，並對她說「很暖，像暖暖包」等語，經她已回以「我會告你」後，他才將手移開她的身體。

後來，她離開床鋪再返回躺下後，他又徒手大力打她臀部，並對她表示「小時候被打屁股會哭，長大之後被打屁股會濕」等語；她不搭理他閉上眼睛蓋上棉被準備睡覺，他竟以手機伸入棉被內，竊錄她內褲之身體隱私部位。

台北地院審酌歐陽為逞一己私慾，不思尊重他人身體自主權利，考量他犯後坦承犯行，雖有和解意願，然因被害人無和解意願而未能賠償損害獲得諒解之情狀，依性騷擾罪判刑2月，竊錄他人身體隱私部位罪判刑2月，執行有期徒刑3月，可易科罰金。

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