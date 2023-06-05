台南市政府今年第2場大型就業博覽會，將於10日上午9點到12點在南臺科技大學登場，共邀集聯電、瀚宇彩晶、統一實業等116家廠商，合計提供6090個工作機會，薪資超過30K的職缺有2611個；較3月間首場大型就博會的工作機會增加1937個，超過30K的職缺增加175個。

市府勞工局長王鑫基表示，此次就博會有14家廠商，提供1144個職缺，接受線上投遞履歷、視訊面視，希望透過這樣的服務機制，鼓勵北漂青年及優秀人才返鄉就業。

王鑫基還說，根據行政院主計總處統計，2022年台南市失業率僅3.6％，不僅低於全台，更連續4年6都最低。隨著疫後解封，各項產業復甦人才需求增加，勞工局也積極協助廠商尋找人才。

王鑫基指出，今年1至4月，除結合觀光旅宿、客運業、服務業、運輸業等辦理89場徵才活動，合計提供2萬2433個職缺，初媒率超過6成；因應畢業季到來，也結合學校辦理大型就博會，為即將步入職場的青年學子，提供一個直接與廠商面試的就業平台。