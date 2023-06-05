基隆市長謝國樑一直對藍白合議題情有獨鍾，5日上午受訪時，談到謝立功有意代表民眾黨投入2024年立委選舉，但卻拒絕了國民黨立委提名人林沛祥的初選民調邀約。謝國樑表示，希望後續仍能保留對話空間，競而不破。

謝國樑受訪時，談到鴻海創辦人郭台銘在未獲國民黨提名後的動向，謝國樑表示，畢竟郭未獲國民黨提名，且選總統不是件容易的事，在這個前提下，仍希望國民黨能多彎腰向他請益，希望他能繼續支持國民黨。

至於前民眾黨祕書長謝立功表態，有意代表民眾黨投入2024年立委選舉，謝國樑說，他一直希望國民黨能與民眾黨有更多合作，若雙方有意合作，也應是比較全面性的合作。包括總統、立委大選，他先前也曾提過，若取得執政權，希望成立聯合內閣。

謝國樑說，他仍然希望國民黨能與民眾黨合作，他認為，若這次總統及立委大選無法促成藍白合，恐怕最終會是民進黨從中得利，台灣民眾的安全及權益也會因此受損。

日前國民黨的立委提名人林沛祥在國民黨基隆市黨部記者會中表示，他同意謝國樑提出的藍白合構想，但由於基隆僅有一席立委，既然要談藍白合，他也願意與謝立功共同做立委初選民調，以決定在基隆市由誰出線角逐這一席立委。但謝立功卻斷然拒絕。

對此，謝國樑表示，每個政黨及陣營都有自己的方向，他認為重點是希望大家能夠保留有相互對話的空間，可以「競而不破」，也為國民黨及民眾黨保留更多未來合作的討論空間。