澳洲多年前發生一樁轟動社會的刑案，一名婦人的4個孩子接連突然早夭，她被控下毒手但堅稱清白，4個殺人罪名重判坐牢30年，婦人因而被稱為「澳洲最惡毒的女性連續殺人犯」。這樁舊案最近出現新的科學證據導致案情大逆轉，婦人坐牢20年後終於在週一（5日）獲赦釋放。

主導最新調查的法界人士可能會建議當局撤銷她的判決紀錄，但州檢已表示不會撤銷。此案被視為澳洲最重大的冤獄事件之一。

綜合英國廣播公司、路透社、美聯社報導，澳洲新南威爾斯州婦人凱絲琳佛畢格（Kathleen Megan Folbigg）現年55歲，她的4名子女在1989年至1999年間先後突然死亡，夭折時年齡最大的19個月，最小僅19天。當時檢方指控凱絲琳悶死這4個孩子，她在審判過程從頭到尾堅稱沒有殺人、強調孩子們是自然死亡。

澳洲婦人凱絲琳佛畢格曾被控殺害4名年幼子女遭重判坐牢30年。此案缺乏直接證據，去年重啟調查發現她的子女帶有基因缺陷，很可能是自然死亡。

2003年，凱絲琳被控誤殺長子、謀殺另外3個孩子的罪名成立，刑期30年，原計2023年出獄，後來她可望透過假釋提前於2028年獲釋。

後來此案上訴，2019年也有後續獨立調查，然而均未就檢方提出的合理懷疑發現確切根據，而是更加偏向於最初審判凱絲琳有罪的間接證據。

新南威爾斯州已退休的首席大法官巴赫斯特（Thomas Bathurst）主導二度調查，2022年重新檢閱此案，日前終於出現轉機。新證據顯示，凱絲琳的4名子女帶有可能致命的基因變異。檢方坦言，基因突變相關研究讓他們對於這幾個孩子死因的認知有了改變。

巴赫斯特在日前向檢察長提交的備忘錄指出，凱絲琳的3名子女可能是自然死亡，其中2個女兒帶有CALM2-G114R基因變異恐致心臟病突發夭折，另一人死因則是潛在神經系統疾病；另有基因研究證據顯示，她的2個兒子均有另一種基因突變，凱絲琳誤殺長子的罪名也就因此變得薄弱。

巴赫斯特甚至直言，他無法接受所謂「有證據顯示凱絲琳根本不關心子女」的主張。巴赫斯特最終的調查報告可能會建議州府撤銷凱絲琳的判決紀錄。

新南威爾斯州檢察長戴利（Michael Daley）週一宣布，州府特赦凱絲琳，因為巴赫斯特調查已建立「堅定的見解」，凱絲琳當初遭合理懷疑犯下的每一項罪名均缺乏根據。戴利說：「這項結果證明我國司法體系有能力伸張正義，也顯示法律規範是我國民主體制的重要基礎。」他說，凱絲琳經歷一場長達20年的磨難，對於凱絲琳與其夫婿很難不抱持同情，然而即使凱絲琳獲得無條件特赦可即刻出獄，她的判決紀錄不會撤銷。