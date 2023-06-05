澳洲多年前發生一樁轟動社會的刑案，一名婦人的4個孩子接連突然早夭，她被控下毒手但堅稱清白，4個殺人罪名重判坐牢30年，婦人因而被稱為「澳洲最惡毒的女性連續殺人犯」。這樁舊案最近出現新的科學證據導致案情大逆轉，婦人坐牢20年後終於在週一（5日）獲赦釋放。

主導最新調查的法界人士可能會建議當局撤銷她的判決紀錄，但州檢已表示不會撤銷。此案被視為澳洲最重大的冤獄事件之一。

綜合英國廣播公司、路透社、美聯社報導，澳洲新南威爾斯州婦人凱絲琳佛畢格（Kathleen Megan Folbigg）現年55歲，她的4名子女在1989年至1999年間先後突然死亡，夭折時年齡最大的19個月，最小僅19天。當時檢方指控凱絲琳悶死這4個孩子，她在審判過程從頭到尾堅稱沒有殺人、強調孩子們是自然死亡。

澳洲婦人凱絲琳佛畢格曾被控殺害4名年幼子女遭重判坐牢30年。此案缺乏直接證據，去年重啟調查發現她的子女帶有基因缺陷，很可能是自然死亡。

2003年，凱絲琳被控誤殺長子、謀殺另外3個孩子的罪名成立，刑期30年，原計2023年出獄，後來她可望透過假釋提前於2028年獲釋。

後來此案上訴，2019年也有後續獨立調查，然而均未就檢方提出的合理懷疑發現確切根據，而是更加偏向於最初審判凱絲琳有罪的間接證據。

新南威爾斯州已退休的首席大法官巴赫斯特（Thomas Bathurst）主導二度調查，2022年重新檢閱此案，日前終於出現轉機。新證據顯示，凱絲琳的4名子女帶有可能致命的基因變異。檢方坦言，基因突變相關研究讓他們對於這幾個孩子死因的認知有了改變。

巴赫斯特在日前向檢察長提交的備忘錄指出，凱絲琳的3名子女可能是自然死亡，其中2個女兒帶有CALM2-G114R基因變異恐致心臟病突發夭折，另一人死因則是潛在神經系統疾病；另有基因研究證據顯示，她的2個兒子均有另一種基因突變，凱絲琳誤殺長子的罪名也就因此變得薄弱。

巴赫斯特甚至直言，他無法接受所謂「有證據顯示凱絲琳根本不關心子女」的主張。巴赫斯特最終的調查報告可能會建議州府撤銷凱絲琳的判決紀錄。

新南威爾斯州檢察長戴利（Michael Daley）週一宣布，州府特赦凱絲琳，因為巴赫斯特調查已建立「堅定的見解」，凱絲琳當初遭合理懷疑犯下的每一項罪名均缺乏根據。戴利說：「這項結果證明我國司法體系有能力伸張正義，也顯示法律規範是我國民主體制的重要基礎。」他說，凱絲琳經歷一場長達20年的磨難，對於凱絲琳與其夫婿很難不抱持同情，然而即使凱絲琳獲得無條件特赦可即刻出獄，她的判決紀錄不會撤銷。

文章來源：Kathleen Folbigg: Woman jailed over infant deaths pardoned
文章來源：Australian woman pardoned after 20 years in jail for deaths of her four children
文章來源：Australian mother imprisoned 20 years pardoned and freed because of doubt she killed her 4 children
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