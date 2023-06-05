大陸國台辦主任宋濤5日出席「兩岸關係前瞻與思考研討會」致詞時，提出4點交流意見，包含要瞄定兩岸關係發展正確方向，體現一個中國原則的「九二共識」是確保兩岸關係和平發展的關鍵，也是打破僵局的唯一出路。他也強調兩岸關係發展的根基在基層，動力在民間，兩岸民間交流始終是推動促進兩岸關係和平發展的強大力量，要積極推動恢復交流往來正常化常態化。

由海峽兩岸關係研究中心、清流文教協會主辦的「兩岸關係前瞻與思考研討會」5日在北京召開，包含宋濤、新黨主席吳成典與陸方官員、台商台青與大陸學界等人士出席。

大陸國台辦主任宋濤5日表示，「九二共識」才能打破兩岸僵局，兩岸關係發展動力在民間。（吳泓勳攝）

宋濤表示，全國政協主席王滬寧5日會見新黨代表團，充分彰顯對台灣愛國統一力量的高度肯定和殷切期望。他在演講致詞時提出4點意見。今年以來大陸著力推動高品質發展，經濟社會全面恢復常態化運行，經濟增長好於預期，強調中國式現代化全面推進，而台灣的前途在於國家統一。

第二點宋濤表示要瞄定兩岸關係發展正確方向，兩岸同屬一個中國的歷史經緯清晰，法理事實清楚，體現一個中國原則的「九二共識」是確保兩岸關係和平發展的關鍵，是大是大非的問題，也是兩岸關係打破僵局的唯一出路。他表示，台灣同胞應該做出正確選擇，並了解到台獨分裂活動、外部勢力干涉，與兩岸關係和平發展水火不容。

宋濤也指出，兩岸民間交流始終是推動和促進兩岸關係和平發展的強大力量。不管遭遇多少的干擾，兩岸交流合作不能停，不能斷，不能少，更要積極推動恢復兩岸交流往來正常化、常態化，並細數今年小三通航線部分複航、兩岸部分航點恢復，一直到5月19日重新開放台灣團客旅遊業務等事項。

此外，宋濤也表示仍要持之以恆深化對話協商。兩岸的事是兩岸中國人的家裡事，願意團結台灣同胞持續溝通探討，積極探索一國兩制台灣方案，指出兩岸協商談判可有步驟分階段進行、方式可以靈活多樣，願意在一個中國原則和「九二共識」基礎上，推進與台灣各黨派各階層人士，就兩岸關係和國家統一展開廣泛深入協商。