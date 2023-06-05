荷蘭鐵路公司（NS）今天表示，由於行車控制中心電腦當機，列車運作陷入癱瘓，往返阿姆斯特丹的列車並且還有其他地區都受到影響。
路透社報導，荷蘭鐵路公司表示，當地時間昨天晚間6時（格林威治時間16時），行車控制系統電腦當機，列車交通陷入癱瘓。
荷蘭鐵路公司今天早上表示，由於電腦當機問題尚未解決，駛往阿姆斯特丹的國際列車也受到影響。
荷蘭鐵路公司在官網中表示：「電腦當機帶來龐大的衝擊，對（荷蘭）其他地區也造成影響。」
荷蘭鐵路公司雖未預估解決當機問題所需時間，但表示至少下午前不會有列車行駛。
荷蘭國家通訊社（ANP）報導，昨晚約百名乘客困在烏得勒支中央車站（Utrecht Central Station）。
英國歌手哈利史泰爾斯（Harry Styles）在阿姆斯特丹Ziggo Dome舉行演唱會，數百名粉絲也受到電腦當機列車停駛影響，直到今天清晨才改搭替代交通工具返家。
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