荷蘭鐵路公司（NS）今天表示，由於行車控制中心電腦當機，列車運作陷入癱瘓，往返阿姆斯特丹的列車並且還有其他地區都受到影響。

路透社報導，荷蘭鐵路公司表示，當地時間昨天晚間6時（格林威治時間16時），行車控制系統電腦當機，列車交通陷入癱瘓。

荷蘭鐵路公司今天早上表示，由於電腦當機問題尚未解決，駛往阿姆斯特丹的國際列車也受到影響。

荷蘭鐵路公司在官網中表示：「電腦當機帶來龐大的衝擊，對（荷蘭）其他地區也造成影響。」

Trains expected to run from 9 a.m. around Amsterdam, Utrecht & The Hague https://t.co/V3zUEKXle0 — NL Times (@NL_Times) June 5, 2023

荷蘭鐵路公司雖未預估解決當機問題所需時間，但表示至少下午前不會有列車行駛。

荷蘭國家通訊社（ANP）報導，昨晚約百名乘客困在烏得勒支中央車站（Utrecht Central Station）。

英國歌手哈利史泰爾斯（Harry Styles）在阿姆斯特丹Ziggo Dome舉行演唱會，數百名粉絲也受到電腦當機列車停駛影響，直到今天清晨才改搭替代交通工具返家。