温昇豪（左起）、程予希、禾浩辰在《娛樂百分百》宣傳《最佳利益》。（八大提供）

温昇豪、禾浩辰、程予希為宣傳熱播律政劇《最佳利益3》，日前造訪八大《娛樂百分百》，被問到「有沒有因為劇情真的愛上對方過？」温昇豪、禾浩辰不避諱地給出肯定答案。禾浩辰自曝：「對我而言一定會有心動的感覺，這個人會在腦海或心裡面跑來跑去，但當開始忙碌後就會慢慢淡掉。」温昇豪也笑說：「我覺得這很正常，就像剛出國玩好幾天回來後，一定餘韻猶存，或是暑假放完，開學要收心操，因為暑假放得很開心，同樣道理，拍戲是個心理的旅程，每天跟她相處，忽然間就沒有了，回家難免會想，等到日常生活瑣碎來了，就沒感覺了。」温昇豪、禾浩辰的一番話讓《娛樂百分百》主持人黃偉晉、賴晏駒大表贊同說：「今天他們都很敢講，覺得很棒！」

另外，温昇豪提及自己喝醉後，做過最脫序的行為就是罵髒話，賴晏駒竟開玩笑回應：「罵髒話很加分耶！」錄製「貳拾捌解惑站」單元時，賴晏駒日前化身算命老師獲得熱烈迴響，黃偉晉、陳零九這次也加入算命仙陣容。陳零九燃起表演慾，率先替黃偉晉、賴晏駒算命，煞有其事拿起尖叫雞認真表示：「我算你們兩個這一生，三個字…超級可悲！」自信發言卻出槌慘遭其他人虧笑；接著禾浩辰發問「我到底可不可以成為億萬富翁？」只見陳零九不服輸，再度搶先拿起骰盅要娛禾浩辰搖骰子，並說：「這是從拉斯維加斯學回來的算命技術，看看禾浩辰搖出來的骰子，意思就是要他現在要去投資！」一連串的跳針發言則讓黃偉晉看不下去直嗆：「無聊！」

《最佳利益2、3》在八大戲劇台播出後好評不斷，演員們也在《娛樂百分百》分享拍攝秘辛。禾浩辰坦言拍攝法條戲時，至少都要一個禮拜前就需要拿到台詞開始做準備，温昇豪也說：「因為我們要扮演律師或檢察官，講的話要說服別人，自己就要講的很有自信，但往往有些字是艱澀難懂的，所以有時候講到一半卡住就要重拍，這是比較辛苦的。」另外程予希也透露印象深刻一場必須在樹叢間偷聽的戲使她被蚊子叮的滿身，「那場是我的情緒戲，但同時蚊子又一直在旁邊飛，也導致我在拍的時候真的滿崩潰的。」《樂百分百》每週一至週五晚間八點在八大綜合台首播。