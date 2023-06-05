每逢端午節前後，國內網路電商平台搜獲違規販售境外肉粽數量明顯上升，也讓境外重大動物傳染病入侵我國的風險大增。防檢局表示，2021及2022年端午節前後3個月，搜獲境外肉粽的比率分別佔該年度的74％及86％，商品出貨地全為非洲豬瘟及口蹄疫疫區的大陸。郵包收件人經查證輸入豬肉產品者，第1次處新台幣20萬元罰鍰，第2次被查獲者直接處新台幣100萬元。

據防檢局統計，今年1至4月搜尋網路販售疑似動物檢疫物計306件，其中豬肉製品77件，且自5月以來已陸續搜獲販售境外應景肉粽，依據「網際網路內容涉及境外應施檢疫物販賣至國內或輸入時應採取措施」規定，在網際網路平台刊登違規境外動物檢疫物廣告者，最重可處新台幣15萬元罰鍰；若民眾違規輸入豬肉產品，依「動物傳染病防治條例」最高可處7年以下有期徒刑得併科新台幣300萬元罰金。

另如採取郵寄，郵包收件人經查證輸入豬肉產品者，第1次處新台幣20萬元罰鍰，第2次(含以上)被查獲者處新台幣100萬元。

防檢局指出，國內網購平台常有跨國購物功能，下單前請民眾確認是否從境外出貨，也切勿在網路販售平台刊登、販售或訂購違規境外應施檢疫物，一旦查獲將予以裁罰，亦可能涉及刑罰。