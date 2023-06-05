民進黨前黨工爆料遭外包廠商性騷擾卻被吃案，台北市政府勞動局日前發文要求民進黨中央黨部5日前提供相關說明，民進黨卻未在期限內回函。台北市長蔣萬安今表示，不容許無限期拖延，已要求民進黨6月9日前回函，若民進黨違反法令，「該開罰就開罰」。

台北市長蔣萬安表示，勞動局已要求民進黨6月9日以前回函說明性騷案，絕不容許民進黨無限期拖延回覆，接到回函後，將召開性平審查委員會，針對目前掌握事證進行討論。

市議員柳采葳詢問，根據《性別工作平等法》第13條，雇主知悉性騷擾應立即採取有效糾正及補救措施，以民進黨狀況而言，有無違反該法規？

蔣萬安表示，從目前報導以及當事人道歉內容來看，民進黨知悉後並未立即處理，的確違反《性別工作平等法》，市府絕對會依照事實開罰，如果沒得到民進黨相關補充說明，「該開罰就開罰」。

勞動局補充，若民進黨未在6月9日前回函說明，不會有罰則，但會持續要求中央黨部盡快補件。另外，收到回函後，性平審查委員會將排案個別審議，經委員會判定民進黨違法，會再要求民進黨陳述意見，再依情節開罰，違反《性別工作平等法》第13條規定，可裁處最低10萬元、最高50萬元罰鍰。