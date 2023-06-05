民進黨性騷擾案件連環爆，相關話題備受外界熱議，近日甚至有一名總統府資政被控毛手毛腳。對此，國民黨台北市第六選區立委候選人、前市議員羅智強嘲諷，民進黨的三寶，是黑金、詐騙、性騷擾，絕對權力會造成絕對腐化，這是民主不變的真理。

有民進黨前黨工日前發文，控訴遭一位小英之友會重要人士言語騷擾和毛手毛腳，媒體人黃揚明更點名，這位被指控的加害人是現任總統府資政。針對相關爆料，總統府則回應，已請小英之友會以保護當事人權益為基礎啟動調查，釐清事實後依規定議處。

羅智強今（5）日在臉書發文狠酸，東北有「人參、貂皮、烏拉草」三寶，而民進黨的三寶，則是「黑金、詐騙、性騷擾」。羅智強直言，絕對權力會造成絕對腐化，這除了是民主不變的真理外，也是為什麼台灣必須進行第三次政黨輪替。

許多網友也在羅智強的貼文留言，他們的意見包括「形容得太貼切了」、「沒在真正為大眾做事就要換掉，不論黨或名位」、「政黨輪替勢在必行」、「如果明年總統還是民進黨選上，那該檢討的就是人民了」。