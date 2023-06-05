克服車禍後遺症，陳瑩真(中)獲公費留學資格、成屏大校史第一人。(林和生攝)

懷抱著對大學的憧憬，卻在入學前暑假一場車禍，讓考取屏東大學休閒事業經營系的陳瑩真被迫休學一年，回到學校後她展現對於學習新事物的渴望，花了5年時間便完成大學及碩士學位，日前更順利取得公費留學資格，錄取美國佛羅里達大學博士班，成為校史取得身障公費留學資格的第一人

在車禍當下並不曉得自己傷得多嚴重，直到醫院檢查才知道，原來左腳有嚴重粉碎性骨折，且神經嚴重受損，雖然一度低潮，但靠著後續治療及復健，都一一克服。

復學後更十分享受學習當下，她說，覺得學習新事物非常有趣，因此一直認真努力吸取新知，也讓她一路保持全系第一、大學時期每學期皆榮獲書卷獎，大學及碩士畢業都代表系上接受校長表揚。

休閒系主任林劉淑娟坦言，瑩真對學術研究相當有天分及熱忱，從大學二年級開始便跟著指導教授從事研究工作，奠立了出國深造、踏入學術界的根基，現在如願取得公費留學資格，真的為她開心。

林劉淑娟說，公費出國機會並不是每年都有，加上休閒系相關領域錄取率低且名額少，能順利考取非常不容易。