泓德能源董事長謝源一表示：「隨著全球對綠能議題的重視，泓德能源與Beseye攜手合作朝智慧電力公司的目標邁進，導入AI技術完備『智慧綠電系統TITAN』的建置，透過TITAN預測最佳用電模型，確保光儲充放用整合系統的供需平衡，讓企業客戶可以更快速且方便地購入綠電。」

除此之外，Beseye也將協助泓德能源打造創新的「碳管理平台」，該平台結合AI和物聯網技術，輔助企業簡化達成RE100淨零碳排的流程。同時，也與泓德能源共同打造次世代電動車智慧超充軟體平台，讓電動車主隨時隨地享受快速充電的服務。目前，Beseye已協助泓德能源實現中央化管理AI數據，企業客戶能透過戰情室了解能源使用情況，並即時做出調整和優化。

Beseye是一家專精於AI與物聯網平台技術研發的軟體公司，憑藉其創新的軟體開發能力，由獨創的AI骨幹影像分析進一步延伸到AI數據分析平台，目前已在全球市場建立廣泛的合作夥伴，包括日本第二大鋼鐵工廠JFE、新加坡公營事業及台灣多家大型企業和政府機構。近年Beseye也成為國際晶片大廠Intel官方的解決方案合作夥伴(Intel IoT Market Ready Solutions)，及Amazon Web Services(AWS)的年度智慧製造合作夥伴，同時獲選2022下半年「台灣AI生態系地圖」AI人工智慧應用亮點企業。

泓德歷經三次轉型，從早期的只能售電給政府（B2G），到歐盟的「碳邊境調整機制」提高了民間企業直接跟再生能源業者購買綠電的誘因，因此開始售電給企業（B2B），接著因應電動車普及，開始發展充電樁事業，售電給一般消費者（B2C）。這一連串的服務，都需要高度技術，才能有效率地提供智慧電力服務。

泓德能源總經理周仕昌說：「泓德能源堅持打造品牌，目標成為可靠、安全、穩定的智慧電力公司。為了智慧電力公司的目標，泓德能源投資了大量的資通訊人才，公司過去的獲利來源從投資到技術，未來則從技術到流量(使用量)，進而透過流量創造業績。一般公司七年內要經歷三次轉型並不容易，泓德能源能夠做到有兩個主要原因，一是公司年輕沒有包袱，能夠有彈性地面對調整；二是目標明確，我們現在的每一步，都是以打造一個智慧電力公司的品牌為目標。」