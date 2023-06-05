觀察5月四大產品線營收，鴻海表示，與4月相比，消費智慧產品受惠客戶拉貨需求，續繳雙位數月成長，電腦終端產品則有微幅成長，元件與其他產品在主要零組件略有成長，但遭非主要業務需求下降抵銷，與雲端網路產品均較4月微降。

若與去年同期相比，鴻海5月四大產品線中以雲端網路產品微幅成長最強，元件與其他產品在主要零組件略有成長，但遭非主要業務需求下降抵銷而微幅衰退。電腦終端產品因PC市場需求趨緩而小幅衰退，消費智慧產品則因回復傳統淡季表現且基期較高而有所衰退。

觀察鴻海前5月四大產品線概況，以消費智慧產品仍微幅成長最強，雲端網路產品微幅衰退居次。元件與其他產品在主要零組件略有成長，但遭非主要業務需求下降抵銷而小幅衰退，電腦終端產品亦因PC市場需求下滑而小幅衰退。

展望後市，基於目前已進入新舊產品轉換期，加上2021年缺料狀況在去年上半年緩解，致使去年上半年拉貨動能高於一般季節性表現，在比較基期較高狀況下，鴻海維持先前展望預期，預估第二季營運展望將呈現季減、年減「雙降」的季節性淡季表現。

鴻海董事長劉揚偉在日前股東會中，維持2023年營運持平的審慎看法，但看好AI伺服器需求躍進速度，預期下半年可能會有「三位數」的倍數成長。同時，集團在半導體的布局步伐將跑得更快，預期未來2年將是鴻海車用IC密集設計導入的首波高峰。