周一泛歐Stoxx 600指數開盤持平，為小漲0.51點或0.02%，為462.66點。
受到油價上升的支撐，油氣股上漲1%；此前全球最大石油出口國沙烏地阿拉伯承諾，從7月起將再減產100萬桶/日。
上周五公布的數據，歐元區通膨有趨緩。美國也避免了債務違約。而且有越來越多跡象顯示，聯準會可能在本月暫停升息。
Indivior大漲11%，稍早該英國製藥廠同意支付1.025億美元，針對阿片類藥物成癮治療法Suboxone藥物的訴訟達成和解協議。
歐股周一開盤接近持平，市場沒有能跟上上周的反彈力道；另外，油價上漲帶動能源公司上漲，倫敦股市的漲幅表現，優於其它的地區股市。
周一泛歐Stoxx 600指數開盤持平，為小漲0.51點或0.02%，為462.66點。
受到油價上升的支撐，油氣股上漲1%；此前全球最大石油出口國沙烏地阿拉伯承諾，從7月起將再減產100萬桶/日。
上周五公布的數據，歐元區通膨有趨緩。美國也避免了債務違約。而且有越來越多跡象顯示，聯準會可能在本月暫停升息。
Indivior大漲11%，稍早該英國製藥廠同意支付1.025億美元，針對阿片類藥物成癮治療法Suboxone藥物的訴訟達成和解協議。
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