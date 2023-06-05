周一泛歐Stoxx 600指數開盤持平，為小漲0.51點或0.02%，為462.66點。

受到油價上升的支撐，油氣股上漲1%；此前全球最大石油出口國沙烏地阿拉伯承諾，從7月起將再減產100萬桶/日。

上周五公布的數據，歐元區通膨有趨緩。美國也避免了債務違約。而且有越來越多跡象顯示，聯準會可能在本月暫停升息。

Indivior大漲11%，稍早該英國製藥廠同意支付1.025億美元，針對阿片類藥物成癮治療法Suboxone藥物的訴訟達成和解協議。