某高中林姓男教師，遭校方認定他撫摸女學生左大腿內側恥骨，且又傳送訊息「平常是妳吵我，假日換我吵妳」「想我啊」給她，校方將林男解僱，林提起確認僱傭關係存在訴訟，一審二審都認定林男性騷擾，判他敗訴。可上訴。

女學生指控林男，開車載她時，伸右手隔著她外褲撫摸左大腿內側恥骨，又在買早餐返回車上之際，人坐在駕駛座上，卻轉身逼近坐在副駕駛座上的她，二人臉龐幾乎正面貼近，她只得不斷向後退縮，直至林男發現她有異，才退回自己位置重啟駕駛。

林男還多次傳訊給女學生，且多與教學無關，包括「平常是妳吵我，假日換我吵妳」「想我啊」「小美女醒了沒？」「小美女早安，打聲招呼」「bye-bye小可愛」。

一審及二審都認定林男已逾越師生份際，有性騷擾女學生之動機，他所生危險客觀上已難期合於一般社會大眾容許之程度，故校方予以解僱，確符公共秩序及比例原則，判決駁回林的訴訟。可上訴。