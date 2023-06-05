台中榮民醫院院長陳適安致贈國合會國際教育訓練處長蔡祥吾禮品。（台中榮總提供／馮惠宜台中傳真）

國際合作發展基金會（國合會）辦理「智慧醫療與應用科技研習班」，全球五大洲22個國醫療衛生官員到台灣研習台灣智慧醫療的發展，5日一行人到台中榮總參訪，台中榮總院長陳適安親自接待，分享該院智慧醫療發展概況、免疫風濕科人工智慧研究成果、重症醫學部人工智慧預測模型成果以及支援智慧醫療之資訊系統架構等主題。

國合會這項研習班，有22個國家的醫療衛生官員搶著來參加，他們的目標很明確，就是要學習台灣醫療院所如何運用資通訊技術改善工作流程，還有利用人工智慧減輕醫生和護士們的重複性工作，以提升效能和病人的安全。這些方法能夠幫助他們的國家控制整體醫療支出，同時減輕醫療體系的人力負擔，提高醫療效率和品質，還有因應後疫情時代的零接觸醫療應用。

此次研習班的高潮是參觀台中榮民總醫院，該院為兩岸三地唯一入選「Newsweek全球最佳智慧醫院300強」的醫院，更是台灣唯一兩次獲得「智慧醫院全機構獎」的醫學中心。

中榮院長陳適安與副院長李政鴻也親自接待，活動中，智慧醫療委員會執行長陳昆輝、副執行長陳信華以及中榮重症醫學部主任詹明澄、資訊室主任賴來勳等人，分別進行了專題演講，介紹台中榮民總醫院的智慧醫療發展概況、免疫風濕科的人工智慧研究成果、重症醫學部的人工智慧預測模型成果，以及支援智慧醫療的資訊系統架構等主題。

來賓們還參觀了台灣最大的遠距照護中心，由主任陳怡如介紹遠距照護系統和戰情中心。他們還參觀了護理部的智慧病房，由督導長劉淑芳介紹了病人床邊資訊系統、護理電子白板和物聯網設備等。

此外，還有中榮願景館，醫務企管部組長賴苑惠向大家介紹了虛擬實境在未來醫療中的應用。參觀行程還包括院區的藝文景觀，國際醫療中心向來賓展示了甲骨文藝術作品和圓滿廣場器官捐贈大愛牆等。來賓們也對中榮在未來醫療四大主軸、院區環境美化和未來醫療願景方面的成就，給予了高度讚許。