美國務院3日宣布，主管東亞和太平洋事務的助理國務卿康達將於4日至10日前往中國大陸和紐西蘭訪問，白宮國安會主管中國事務的新任資深主任貝沙蘭也會一起前往北京，與中方官員就雙邊關係舉行會談。對此，中國大陸外交部發言人汪文斌5日在例行記者會上證實相關消息。

環球網報導，汪文斌介紹說，今天上午，中國外交部美大司司長楊濤，與來訪的美國國務院亞太事務助理國務卿康達、白宮國安會中國事務高級主任貝沙蘭舉行了會談。今天下午，馬朝旭副部長將與他們舉行會見，有關的會見會談情況，大家可以關注中方發布的消息稿。