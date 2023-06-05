陸外交部證實了：美亞太助卿訪問北京「雙方已會談」 16:252023/06/05 中時 朱紹聖 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 中國大陸外交部發言人汪文斌5日證實，中方已和美國務院亞太事務助理國務卿康達在北京舉行會談。（資料照片／翻攝自中國大陸外交部） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美國務院3日宣布，主管東亞和太平洋事務的助理國務卿康達將於4日至10日前往中國大陸和紐西蘭訪問，白宮國安會主管中國事務的新任資深主任貝沙蘭也會一起前往北京，與中方官員就雙邊關係舉行會談。對此，中國大陸外交部發言人汪文斌5日在例行記者會上證實相關消息。 環球網報導，汪文斌介紹說，今天上午，中國外交部美大司司長楊濤，與來訪的美國國務院亞太事務助理國務卿康達、白宮國安會中國事務高級主任貝沙蘭舉行了會談。今天下午，馬朝旭副部長將與他們舉行會見，有關的會見會談情況，大家可以關注中方發布的消息稿。 #舉行 #會談 #汪文斌 #證實 #康達 也許您會感興趣 兩岸熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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