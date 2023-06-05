第9屆屏東縣農業大學開放招生，屏東縣長周春米細數與農民「搏感情」的點點滴滴，直言屏東出產的農漁產品，經過農友用心栽培，加上在地獨有的陽光、土地、氣候等優質條件淬鍊成精品，如今農業大學再次招生，以獲得神農獎的學員為招牌，盼有興趣民眾踴躍報名。

周春米表示，屏東各項農漁畜業每年產值在全國數一數二，為能永續在地農業發展，縣府非常重視在地農業的經營及技術人才培育，透過每年農業大學開辦，引領學員突破創新並持續精進。

屏東生產的產品絕對有成為精品價值，自己會延續前縣長潘孟安成立農業大學的用心，接續加碼讓學員們從中汲取寶貴經驗，農友們可以學有所用，甚至出國交流，讓屏東農漁畜業立足屏東、放眼全世界。

屏東農業大學展成果，第九屆開始招生。(林和生攝)

今年第9屆課程開立農業基礎班、屏南分班、動物科學班、水產養殖科學班、菁英班外，再增加「新住民工作坊」，達到多元文化交流與農業知能的提升。

屏縣府農業處表示，第9屆課程招生班別為農業基礎班、屏南分班、動物科學班、水產養殖科學班、新住民工作坊等五個班別，共計195位名額。菁英班預訂於9月中旬開放報名，提供40位名額，課程規劃中帶入智慧農業概念及智慧農業實務課程，讓學員了解智能生產及智慧化管理，可突破傳統管理模式，提升農業整體生產效率及量能、也提升學員的實務操作能力，了解如何將科技應用於農業生產中。

屏東農業大學教出神農獎，縣長周春米強力宣傳招生。(林和生攝)

報名日期為即日起至6月21日止，多項通路提供民眾報名，有網路、現場及紙本招生報名，歡迎對農業有興趣且設籍屏東縣並年滿18歲的鄉親們踴躍報名，今年預計於7月4日舉辦始業式並正式開課。