雲林縣北港高中創校67年，2013出現第1位醫學系生，學校積極培育第2位醫學系生，經過10年努力，北港子弟文淵閣透過繁星推薦錄取中國醫藥大學醫學系，5日校方鳴炮慶祝，文淵閣表示就近入學好處多多，繁星計畫對非都會區學生更有利，將以自身經驗鼓勵學弟妹，一起朝醫學系之路邁進。

文淵閣3年前國中教育會考成績達5A＋＋，可選擇的學校很多，但與家人商量後，覺得就近入學可以減少通學的舟車勞頓，讓生活作息更規律，有助專注讀書，且當時北港高中校長傅國樑分析就近入學優點，並提供各種獎助學金與課業輔導計畫，非常用心，最後文淵閣決定到北港高中就讀。

文淵閣表示，3年來導師及任課教師竭盡所能，不僅在課業上指導，更建構他很好的應對進退能力，也多元培養各方面能力，例如擔任志工、國語文競賽、學科能力競賽等，這些都是能通過醫學系第2階段面試的基石。此外校內所有類科師長定期幫他口試，英文老師原文議題訓練等，最終幫他達陣醫學系。

文淵閣說，父親文須琢也是就讀北港高中，後來考上台大外文系，目前擔任雲林縣元長國中校長，3年前父親以自身經歷，鼓勵他就讀北港高中，如今證明父親很有遠見。

文淵閣提到，3年來在學校師長悉心指導下，他都沒有補習，在校用心聽課，有問題就問老師，並善用手機、電腦上網查資料，一步一腳印累積實力，就能達成自己的目標。對於很多年輕人沈迷手機，他建議「除了查資料，不要花太多時間在手機上」。

北港高中校長江耀淇指出，北港高中10年前有學生考上中山醫學系，學校這10年來全力培育學生，今年文淵閣不負眾望，成為學校創校以來第2位醫學系生，激勵許多學弟妹朝醫學系之路邁進。