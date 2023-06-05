國防部上月27日下午1時發布共軍動態表示，中共航母山東艦編隊艦船3艘，午間通過台灣海峽，沿中線以西北駛；期間國軍運用任務機、艦及岸置系統綿密監控，有效掌握台海周邊區域動態，並適切應處。對此，前海軍艦長呂禮詩今（5）日就表示「山東號在山東！還好沒去大連造船廠或江南造船廠」，引發討論。

郭正亮上月29日在《中天新聞》政論節目《全球大視野》中表示，「遼寧號其實很多次這樣了，而山東艦從南海繞上去，通常艦載機不會載滿，避免緊張程度，當然也牽涉到如果是無害通過，火器不會瞄準對方」。

郭正亮也推測，「山東艦應該只是方便經過，沒有特別要展現什麼，因為它本來就要回它的基地，山東艦基地應該是在海南島，搞不好要去山東、青島那邊基地做維修」。

而今日呂禮詩就在臉書上PO出一篇「山東號在山東！」的文章表示「還好沒去大連造船廠或江南造船廠」，同時更指出，「中國大陸沿岸的雲霧終於散去，Sentinel-2A拍到5月27日由南向北穿越台灣海峽的山東號，已靠泊於山東青島小口子航空母艦基地」。