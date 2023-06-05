高市府民政局將於9月、10月期間舉辦2023年市民集團婚禮，今年特別增加受理報名對數至80對，邀請更多新人可以共襄盛舉。（高市府民政局提供／洪浩軒高雄傳真）

高市府民政局將於9月、10月期間舉辦2023年市民集團婚禮，由於每年活動消息一出，名額都是瞬間秒殺，民政局今年特別增加受理報名對數至80對，邀請更多新人可以共襄盛舉，參加活動的每對新人除了可擁有最特別的婚禮回憶，還可以獲得精選好禮及家電產品，並參加抽獎活動。

有別於前2年活動於橋頭糖廠、衛武營國家藝術文化中心舉辦，今年市民集團婚禮暫定選在高雄流行音樂中心舉辦-海風廣場辦理，且為了讓集團婚禮更盛大，民政局特別將以往只開放60對新人參加擴增至80對，希望能邀更多組新人共同參與。

高市府民政局表示，今年除了增加報名對數，歷屆集團婚禮都於下午舉辦，今年特別將活動規畫於傍晚舉行，因為舉辦場地鄰近海邊，可一覽大港橋、綠運中心、85大樓等高雄知名特色地標，搭配愛河灣夕陽美景，讓新人們拍美照，共同留下最獨特的婚禮回憶。

民政局透露，今年除了有證婚儀式外，將會以年輕、輕鬆方式舉辦活動，相關流程目前正積極規畫中，就是要給每對參加市民集團婚禮的新人們最特別的婚禮饗宴，他們也預計會送出在地精選禮品、3000元家電、高雄熊布偶作為新婚賀禮，並規畫抽獎活動，歡迎新人們踴躍報名。