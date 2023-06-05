YouTuber奎丁(王乙晴)擁有精緻五官以及傲人身材，在大學時期便具有知名度，更因擅長電競遊戲英雄聯盟(LOL)，而有著「LOL電競女神」的美稱。誰料，現已在社群上累積近70萬名粉絲追蹤的她，近日在IG上連發三張美照，透露自己被人私訊揶揄的故事。

奎丁3日在IG上更新一則貼文，透露自己前些日子收到網友私訊，寫下她「觸及太差」、「該改PO辣照了」等字句，而奎丁曝光這些內容後，坦言：「真的聽了一把火欸。」並接連寫下：「我怎麼可能這樣做，我是這種人嗎？你們怎麼可能這麼現實，你們是這種人嗎？」表達心中的震驚。

不過，尤為有趣的是奎丁在該則貼文中，也一連附上三張她躺在床上的養眼照片，只見畫面中，她身穿黑色低胸服飾，側躺在床上，以勾人心神的眼睛望向鏡頭，而她自然露出的渾圓半球，也成了照片中被網友們爭相注目的焦點。

貼文PO出後，短短時間內便吸引逾8萬名網友們爭相前來按讚分享，更釣出多名奎丁的好友團留言：「最好是不到百讚啦」、「這是什麼意思，為什麼睡覺要抱木瓜」、「好，我按讚就是了。」還有不少網友們笑回：「不到一小時，28000讚」、「我又再次敗給了現實。」