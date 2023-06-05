慈濟基金會支持的青年共創永續蔬食平台「植境」概念館，該空間同時擁有蔬食餐廳、超市、書店及策展區等場域，今(5)日下午在台北市信義區正式開幕。慈濟基金會表示，「植境」將食衣住行育樂等元素融入永續環保的理念，歡迎大家來了解。

慈濟團隊致力於建立一個綠色經濟、青年培力、永續推廣和低碳蔬食的綜合概念館「植境」鼓勵實踐永續生活，透過舉辦論壇、講座、活動、工作坊和策展展覽，連結個人、學校、企業和基金會，期許讓年輕人透過這些活動所提供的培訓和資源，能夠了解和掌握永續發展的重要性，並在日常生活中採取相應的行動。

慈濟基金會執行長顏博文表示，今天同時也是世界環境日，「植境」特地選在這天開幕別具意義，「植境」作為一個共創平台，希望通過聚集各界力量，促進綠色經濟的推動與發展，年輕人在這裡可以實踐與學習綠色環保和永續潮流，並有機會與專家、業界領袖和同儕進行交流和合作，希望帶給大眾永續、環保的營運理念，

根據聯合國宣布2030永續發展目標中，SDGs共有17項核心項目，而植境亦在永續浪潮中，透過購買適當的量減少剩食的浪費，同時藉由推廣蔬食餐飲，達到降低碳排放量的效果，每人只要1餐不吃肉，便可立刻減碳780克。

另外，「植境」複合式概念館也提供了一個嶄新的消費體驗，餐廳供應低碳蔬食選項，鼓勵人們選擇環保友善的飲食方式；超市則銷售綠色產品和可再生資源，讓消費者能夠輕鬆選擇裸買裸賣的商品；書店提供了關於永續發展和綠色環保的書籍，促進對這些議題的深入了解；策展區展示了具有創意和啟發性的展覽，通過藝術和設計向大眾傳達永續的價值觀。