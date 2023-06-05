台灣20歲以上民眾體內幾乎都潛伏著水痘帶狀疱疹病毒，有3成機率會罹患俗稱「皮蛇」的帶狀泡疹，台南市立安南醫院皮膚科醫師陳郁蓁表示，近年已有新疫苗上市，注射 7年後，保護力仍可維持9成，推估可持續約19年。

45歲男子因左胸皮疹劇痛1周就診，以為是心肌梗塞，求診心臟內科卻查不出原因；直到胸前出現紅疹水疱，才驚覺是「皮蛇」作怪。

俗稱「皮蛇」的帶狀疱疹是神經病毒感染，發作時疼痛難耐，傷口有灼燒感，又被稱「百痛之王」。

陳郁蓁表示，只要患者曾得過水痘，病毒就會藏在脊椎的背根神經節內，當身體免疫力下降，病毒就會順著神經跑出，產生各種神經不適。

罹患帶狀疱疹只要接受適當治療，大多可在2到4週內痊癒，惟神經修復能力與年紀有關，年紀越大，所需的修復時間就越長，神經不適的症狀也會更久。

若皮蛇發作90天後仍有不適，即是「疱疹後神經痛」，導致患者生活品質大受影響，還可能引發視力、聽力受損、暫時排便或排尿不順等併發症。

若想預防或減少帶狀疱疹發生，施打疫苗是最有效的方式。陳郁蓁建議50歲以上或18歲以上且為罹患帶狀疱疹風險較高的族群，都應接種疫苗。

預防皮蛇上身，近年已有新疫苗問世，陳郁蓁表示，注射新疫苗7年後仍可維持9成以上的保護力，且推估可持續保護19年，比舊疫苗安全，保護力更好。