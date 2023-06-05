邱偲琹穿上ZUCCa套裝後稱讚與個人私服風格非常搭，像鄰家女孩般清新卻又不失酷帥的個人特色。ZUCCa輕盈丹寧圓領開釦外套1萬3600元、軍用寬幅圓領五分袖上衣4600元、壓紋燈芯絨八分寬管長褲1萬3600元。（JOJ PHOTO攝）

ZUCCa成染工裝無袖拉鍊連身褲，1萬1600元。（ZUCCa提供）

ZUCCa抗侯方格V領長版外套，1萬4200元。（ZUCCa提供）

ZUCCa紮染寬幅立領短袖洋裝，1萬4600元。（ZUCCa提供）

ZUCCa紮染橫紋圓領五分袖上衣，1萬600元。（ZUCCa提供）

ZUCCa LOGO鉚釘七分袖短版上衣，5600元。（ZUCCa提供）

在《模仿犯》飾演彤妹的邱偲琹，劇中被反派綁架侵犯，精湛演技讓她紅到去南韓玩被當地戲迷認出來。戲外的她私下穿搭也如劇中一樣偏好酷酷風格，即便接受本報邀約挑戰ZUCCa裙裝同樣能輕易秀酷帥感，仙氣飄飄宛如俠女，讓她不禁打趣喊：「我暫時不想演被害者了，古裝戲那類偏動作片的，製作人們或許可以考慮找我。」

邱偲琹過去曾演過黑道家庭出生的女兒或被逼上床抵房租的房客，憑藉強大的表演能量演活角色，她笑說：「很少人找我演漂亮女生，都是社會寫實派偏多。」也坦言其實過去沒想過會走上螢光幕，「是媽媽帶我走進這圈子，拍一些小東西後才意識到自己很喜歡表演，直到19、20歲試鏡沒那麼順遂，大概一兩年時間不管怎麼試戲都沒有上，也開始被網友點評，才懂得鞭策自己該進步，而不是只能靠喜歡來支撐，通常這段重新審視自己的時間，就是進步的時刻了。」

演戲考驗演員狀態呈現與肢體動作，如何讓死板板的劇本文字活起來？邱偲琹直言：「我真的只能靠自己腦補，很難去揣摩，就是給自己一個安靜的時間、空間，到現場後感受氣氛並融入情境，沒收工前我都會關在同一個環境裡，不然我怕跳出來，好比我要演哭戲，別人跟我講話，我也會刻意壓抑情緒，投入在那個感情中。」

想要跳脫受害者角色的邱偲琹，直言最想挑戰能夠讓人看了掉淚的情感戲或姊妹戲，正義感的女警同樣也在清單中。談到穿搭喜好， 邱偲琹笑說自己很少穿裙子，「我會有點彆扭，就會男孩子氣一點。」不過她換穿ZUCCa丹寧外套或洋裝時，透過高冷神情帶出的仙氣魅力別具一番特色，具備出鏡警探動作片或古裝劇的風範，間接展現ZUCCa一貫清新俐落風采，透過簡單剪裁跳脫性別、身形等侷限，創造衣著多元穿搭法，彰顯個人特色外也呼應品牌追求的自由時尚。