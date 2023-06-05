中國外交部發言人汪文斌。（新華社）

上週末台海出現中共解放軍攔截美加軍艦事件。考慮到台灣海峽出現的緊張局勢，以及上周美軍機與中國軍機在南海的近距離接觸，從中方角度看，是否應該期望任何外國飛機或船隻在穿越這些區域時，也會與中國的飛機或船隻有同樣的接觸？目前是標準的操作程序，還是新的常態？

中國外交部發言人汪文斌今天（6月5日）在外交部例行記者會上回應，中國軍隊依法依規開展海空現場應對，相關措施是完全專業合理的，也是合理合法的。

汪文斌引用中方出席香格里拉對話會議代表團就相關問題所作出的回應指出，「美方這些官員所提到的所謂的不安全、不專業的這些事件，為什麼都是發生在中國的領空和領海附近，而不是發生在其他國家的領空和領海附近？我想這個問題值得大家深思。」

汪文斌強調，中方一貫尊重各國依據國際法享有的航行和飛越權利，中國軍隊依法依規開展海空現場應對，相關措施是完全專業合理的，也是合理合法的。

此前，美國海軍第七艦隊當地時間3日公布，美國「鐘雲」號驅逐艦與加拿大「蒙特利爾」號護衛艦當日穿越台灣海峽。當時正在加軍艦上的加拿大環球新聞網記者麥肯齊·格雷同日報導稱，他在艦橋翼上目睹中國軍艦改變航線，以「相當快的速度」從「鐘雲」號前橫切過去。「蒙特利爾」號艦長蒙特福德指稱兩艦最近時距離不到150碼（約137.16米），並指責中方做法「不專業」。

這段「中國軍艦險些與美軍艦相撞」的視頻也很快被美國全國廣播公司（NBC）等媒體轉載，美軍印太司令部當地時間3日晚些時候也再度發佈聲明，聲稱中國海軍052D型導彈驅逐艦從左舷方位追上「鐘雲」號並從其前方150碼（約137米）處駛過，在其所在區域「做出危險動作」，而「鐘雲」號「保持航線並減速」。

中共解放軍東部戰區新聞發言人施毅陸軍大校3日就美加軍艦過航台灣海峽一事指出，中國人民解放軍東部戰區組織海空兵力全程跟監警戒，依法依規處置。有關國家在台海地區有意製造事端，蓄意挑起風險，惡意破壞地區和平穩定，向「台獨」勢力發出錯誤信號。戰區部隊時刻保持高度戒備，將採取一切必要措施，堅決應對一切威脅挑釁，堅決捍衛國家主權安全和地區和平穩定。