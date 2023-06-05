第八屆鐵路便當節即將登場(台鐵提供)

第八屆鐵路便當節即將登場(台鐵提供)

第8屆鐵路便當節6月9日至12日於台北車站大廳登場，台鐵今（5）日舉辦展前記者會，除了公布本屆展覽亮點，包括雄獅旗下餐飲品牌gonna 營運的禮賓候車室、主題形象區雄獅經營的「鳴日廚房」及易遊網打造夢幻迪士尼主題列車，並逐一開箱本次各業者參展的鐵路便當、甜點及周邊限定商品。

台鐵便當店精選台鐵6家鐵路餐廳13款特色便當，推出裝著A5本部牛的EMU3000 型特仕車造型陶瓷便當盒（含保溫提袋）及裝著懷舊經典排骨菜飯的台灣鐵路管理局絕版復刻懷舊鋼盒排骨便當（含台鐵工字軌便當提袋及餐具組）。另台鐵便當今年再次與農委會漁業署、海漁基金會合作，嚴選「海洋之心生態標章（Ocean Heart Ecolabel HEART）」認證的在地國產永續海鮮小卷、白帶魚及鬼頭刀研發多款式的便當，包含台北的蒜香小卷便當、七堵的荷葉糯米雞X東北角小卷雙拼便當、台中的梅雞魚捲便當、台東鬼頭刀便當等，更共同舉辦「購買台鐵永續海鮮便當送好禮」活動，饕客旅人可一同響應永續海鮮運動「愛海洋、食在地」。

來自日本及斯里蘭卡的13家鐵路業者共襄盛舉，推出東日本旅客鐵路株式會社的E956 ALFA-X次世代新幹線便當；西武鐵道的味噌和牛餡餅便當；近江鐵道的近江牛咖哩便當；伊豆箱根鐵道的和牛香菇壽喜燒便當；東武鐵道的SL大樹日光和風滿載便當；近鐵電車的近鐵奈良便當；信濃鐵道的觀光列車六文特製燒肉便當；淡路屋的章魚飯；一畑電車的結緣蕎麥天婦羅；銚子電鐵的ヘルシー3色弁当；京濱急行電鐵株式會社的燒賣便當（台灣限定版）；以及肥薩橙的九州風味炸豬排便當。

國內參展業者也推出各式特色餐點，包含福井食堂的烤飛魚便當；烤食煮盒的minibox火車飯盒；環球購物中心的鄰家小廚x樂天桃猿聯名宮保雞丁便當；微風廣場的烤無骨雞腿排飯；紅心滿赤心雞蛋糕的列車造型雞蛋糕；兩喜布丁蛋糕的焦糖布丁。

本屆展場並設置「食旅光景 X鐵道漫遊」專區，展示歷年台鐵便當手繪鐵道風景便當紙盒、懷舊復古台鐵圓鋁盒及各系列不鏽鋼紀念便當盒，還設計了一系列鐵道主題概念互動體驗區，復刻花蓮與南港造型的禮賓候車室的餐食饗宴，還有飛鏢體驗、電流急急棒與超級拼拼樂等闖關小遊戲，更有滿額禮讓民眾帶回家。