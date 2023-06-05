午後熱對流旺盛，11縣市發布豪大雨特報。（氣象局）

（17:45更新）氣象局發布大雨特報，午後對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今（5）日嘉義縣山區、臺南市山區有局部大雨或豪雨發生，新北市山區、桃園市山區、新竹縣山區、南投縣、雲林縣山區、嘉義市、嘉義縣、臺南市、高雄市、屏東縣、恆春半島、宜蘭縣山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風。

氣象局也針對屏東縣、高雄市發布大雷雨即時訊息，持續時間至18時0分，臺南市則持續時間至18時45分，請慎防劇烈降雨、雷擊，溪(河)水暴漲，低窪地區慎防淹水。

氣象局表示，今天（5日）中午過後西半部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨的機會，並有局部大雨發生的機率，降雨情形可能持續到晚上，午後外出活動請特別留意天氣的變化，山區請慎防溪水暴漲，低窪地區也請慎防積淹水。

溫度部分，各地高溫預測會來到31到34度，南部地區及花蓮縱谷有36度高溫發生的機率，外出活動請多補充水分以防中暑。