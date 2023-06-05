張齡予主持的三立台灣台健康節目《健康零距離》，7日將播出「長壽秘訣大公開」主題，嘉賓是高中就與張齡予相識的張艾亞。張艾亞笑說，她和張齡予的情誼22年，記得當年高中辯論社有大型比賽，暑假會集合住宿比賽，張齡予也笑著回應表示，以前就很注意這「小孩」，皮膚真的很白，而且很漂亮，就像一個大姐頭一樣，張齡予就主動向她搭訕，在場上覺得張艾亞很刁鑽，讓張艾亞忍不住就回說：「哪有你刁！」

張艾亞爆料，之前有人說她們倆不僅長得像，嘴巴也是同樣得理不饒人，張齡予笑說當時大家都以為她們之間會有瑜亮情節，但為了不要讓大家猜得準，覺得她們很差，就變成「塑料姐妹」，而假面久了之後就覺得對方都還不錯，還會出去唱歌，兩人也會互相說：「我也好喜歡妳！」對話中充滿假氣。

後來真正變成朋友的過程，是張艾亞認識一位男生喜歡張齡予，想透過她介紹，一起出去唱歌吃飯，雖然最後男生沒追成功，但兩人也自此成為好友。張艾亞覺得張齡予從讀書時期至今個性沒甚麼改變，就愛橫衝直撞，開玩笑表示《全明星辯論會》應該找她們倆參加，而至於兩人的實力，張艾亞笑說應該是張齡予比較強，因為她當記者算是有受過長期專業訓練，口條方面應該可以掌控全場，張齡予則笑說自己過去比較有包袱，現在才好一點，而張艾亞從綜藝節目出身，在節目中有時會讓人招架不住，兩人你一句我一句，妙語如珠看得出辯論功力不相上下。

為讓節目更有特色，張齡予除了親自邀請好友當來賓外，也身兼節目製作人和企劃發想節目主題，就是要給觀眾最正確、實用的健康資訊。該節目每週一至週五下午4點在三立台灣台首播，隔日上午10點在三立台灣台重播；亦可透過《健康零距離》YouTube 頻道回顧節目實用內容。