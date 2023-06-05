因為教唱「挖呀挖呀挖」兒歌爆紅的幼教黃老師「花花」，因為教唱時微側著臉蛋，立體挺翹的下巴搭配水嫩的膚質，讓她一夕爆紅。但最近有網友PO出與黃老師的合照，許多網友認為現在的黃老師明顯顏值提升，臉部輪廓改變，除了鼻子下巴更立體，顴骨也比較平，完全像換了一張臉，雖然黃老師喊冤強調自己沒整型，只承認用了修圖軟體，但下巴的確是重點。整型名醫邱浚彥表示，擁有好看的下巴，的確可以修正臉型比例，一旦下巴輪廓改變，對於臉部外觀的效益很大，只要一個簡單的墊下巴手術，就能提升臉部的整體美感。

「挖呀挖呀挖」黃老師第一次開播就超過10萬人在線觀看，三場直播的斗內金額狂賺200萬人民幣（約新台幣885萬），播一天的收入超過10年工資，還讓她一度在直播中激動落淚。但人紅是非多，她也受到各種謠言纏身，之前她出席活動又被拍下「無P模樣」，再度登上熱搜話題。而最近更有網友公開一張與黃老師的合照，引起許網友熱議，認為早年的黃老師與當下的模樣差別很大，過去的黃老師雖然氣質親和，但五官明顯不如現在精緻，更偏向於路人。

邱浚彥表示，好看的下巴可以修正臉型比例，提升臉部的整體美感。(戴志揚翻攝)

而現在的黃老師明顯顏值提升臉部輪廓改變。除了鼻子下巴更立體，顴骨也比較平，完全像換了一張臉，絲毫看不出是同一人。也有網友直呼，黃老師少了濾鏡加持之後，美麗的下巴似乎失色不少。

對於整型傳言，黃老師則回應：「視頻也好，直播也好，開濾鏡也是想讓最好的狀態展現給大家。我想大家錄視頻、直播或者是拍照片也都要開美顏或者濾鏡吧。」解釋自己只是用了美顏濾鏡，並非整型。其實美顏相機和濾鏡已經越來越與時俱進，不僅有大眼、小臉的功能，可以讓國字臉變鵝蛋臉，還能讓人長出鼻樑和下巴，美顏效果堪比「換頭」，但是只要脫離了美顏相機就會原形畢露。

許多人不禁要問，到底下巴對人的整張臉而言，具有什麼樣的關鍵作用？

法喬醫美診所總院長邱浚彥表示，很多人明明不胖，但在拍照時不管怎麼照，臉都圓圓肉肉的，再怎麼努力減肥都不上相，其實就是因為下巴比例不佳的關係，使得拍照時易有暴牙、下唇外翻或厚重、臉部比例不對，拍側面照出現雙下巴、脖子線條不明顯甚至於沒有線條、側面像魚臉、上唇突出等等困擾，東方人因為天生基因關係，約有1/3的人都有下巴後縮或是短小的情形，下巴雖不屬於五官範圍之列，但它對臉部的輪廓線條卻有至深影響。不少下巴後縮、下巴短的人，在整體臉部的比例上協調度不足，總是希望可以擁有好看的下巴，來修正臉型比例，所以一旦下巴輪廓改變，對於臉部外觀的效益很大，只要一個簡單的墊下巴手術，就能提升臉部的整體美感。

邱浚彥指出，目前下巴手術方式分為內開式及外開式下巴手術，內開式會在口內下嘴唇處，經由黏膜做一小切口，將黏膜下組織分離，剝開下巴骨骨膜，將事先選擇好材質與尺寸的下巴模型，經過手術醫師的精細雕刻之後，置入下巴骨前端。口腔傷口採可吸收縫線縫合，術後不必拆線。優點在於手術迅速，外表皮膚沒有疤痕；缺點是術後要注意口腔內的衛生，避免感染。

外開式則經由下巴下方靠近頸部皮膚做一道2公分的微創切口，同樣剝開下巴骨膜，將下巴模型置入。優點是手術切口不影響口腔衛生、可配合特殊下巴模型加以鎖骨釘固定，適合下巴特短與下顎輪廓線特窄者，缺點是頦下皮膚會有道疤痕。植入物材質的選擇有自體肋骨墊下巴、人工骨墊下巴、卡麥拉墊下巴及骨水泥墊下巴等等，目前更有3D模擬列印人工骨墊下巴及骨水泥「客製化下巴」的手術方式，可精準量身打造專屬個人化的下巴。

邱浚彥提醒，不同的手術方式及植入物各有其適應症及優缺點，要充分與醫師溝通，才能打造專屬自己的下巴形狀，挑選有經驗、口碑良好的醫師也很重要，建議民眾術前做好功課，術後應照護好傷口，並保持作息正常、戒掉菸酒，避免傷口感染，按時回診，有狀況盡速就醫。